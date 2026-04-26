Bolgar še drugič najboljši

Košarkarja Olympiakosa Sašo Vezenkova so razglasili za najkoristnejšega igralca rednega dela evrolige za sezono 2025/2026, je sporočila uradna spletna stran tekmovanja. Tridesetletni Bolgar je letos v ligi odigral 34 tekem, v povprečju pa dosegal 19,4 točke, 6,6 skoka in 1,3 podaje na tekmo.

Vezenkova so za MVP imenovali na podlagi glasov kapetanov, glavnih trenerjev, akreditiranih medijev in navijačev. Bolgar si je naziv prislužil drugič v karieri, prvič mu je to uspelo v sezoni 2022/2023.

Bolgarski košarkar je tako postal edini igralec poleg Anthonyja Parkerja, ki so ga dvakrat izbrali za MVP.

Evroliga je še sporočila, da je drugo mesto osvojil branilec Žalgirisa Sylvain Francisco, košarkar Hapoela Tel Aviva Elijah Bryant pa je končal na tretjem mestu.

Vezenkov je pred tem dobil tudi nagrado Alfonso Ford za najboljšega strelca te sezone.

Olympiakos je redni del evrolige končal na prvem mestu lestvice, zbral je 26 zmag in 12 porazov. V četrtfinalu bo igral proti Monacu.