Bolj ko se bliža konec, večje so težave Slovencev

Justin Cobbs bo velika nevarnost za obrambo Cedevite Olimpije. FOTO: ABA

točk so košarkarji Kopra Primorske prejeli v Zadru že do polčasa pomembne tekme

14 koprskih trojk veliko premalo

Zadar : Koper Primorska 99:79 (77:57, 63:43, 27:21) Dvorana Krešimirja Ćosića, gledalcev 2000, sodniki Belošević (Srb), Koljenšić (ČG), Terlević (Hrv).

Zadar: Uljarević 2, Siriščević 13 (1:1), Ahmed 21 (3:4), Brala 1 (1:2), Vuković 17, Junaković 6, Mavra 16 (2:2), Gilbert 23.

Koper Primorska: Gibbs 15 (0:2), Barič 12, Lazić 17, Hodžić 3, Dimec 13 (1:1), Nemanič 8, Luković 11 (0:5).



Vrstni red: Partizan 16:4, Budućnost 15:5, Crvena zvezda 13:7, Mornar 13:8, Cedevita Olimpija 12:8, Koper Primorska 12:9, FMP 10:10, Igokea in Cibona po 7:14, Mega Bemax 6:14, Zadar in Krka po 6:15.

Predzadnje kolo rednega lige ABA še ni ponudilo prijetne vesti slovenskim moštvom. Košarkarji Krke so izgubili v Baru, Koper Primorska v Zadru, kar pomeni, da bosta o obstanku odločali tekmi Krka – Cedevita Olimpija in Crvena zvezda – Zadar ter da imajo Koprčani zgolj simbolične možnosti za napredovanje v polfinale končnice. Zaradi zmage Mornarja se je poslabšal tudi položaj Cedevite Olimpije. Toliko bolj, ker bo v jutrišnjem derbiju ob 19. uri gostila Budućnost za zaprtimi vrati.Uprava ljubljanskega kluba se je odločila za preventivno potezo zaradi napotkov ministrstva za zdravje ter v komunikaciji z vodstvoma lige ABA in Budućnosti. Zdaj pa so na potezi stožiški košarkarji, ki se bodo po petih neuspehih v zadnjih sedmih kolih regionalnega prvenstva poskusili oddolžiti črnogorskemu prvaku za poraz v Podgorici z 80:93 in upali na ugoden razplet v zadnjem kolu. V njem jim za preboj med najboljšo četverico ne bo zadostovala le zmaga v Novem mestu, temveč se bo moralo na gostovanju pri Megi Bemaxu zalomiti tudi Mornarju, ki je bil uspešnejši v obeh soočenjih z Ljubljančani.»Za uvrstitev v končnico potrebujemo dve zmagi in tudi malo sreče. Zato smo osredotočeni zgolj na našo igro in na dvoboj z Budućnostjo. Ker smo imeli kar nekaj časa za pripravo, upam, da bomo prikazali dobro igro in se veselili zmage,« se zaveda Olimpijin kapetan, ki zelo ceni današnjega tekmeca pod vodstvom odličnega branilca, v prejšnji sezoni člana Cedevite.»Budućnost igra izvrstno. Ima kakovostne košarkarje, ki nizajo uspehe v regionalnem prvenstvu vse od začetka sezone. V Ljubljano zagotovo ne prihajajo za to, da izgubili z nami, zato je pred nami resnično težka tekma,« ocenjuje Blažič, poleg mladega centra, ki ga je Cedevita Olimpije posodila Megi Bemaxu, edini Evropejec med devetimi najučinkovitejšimi strelci v ligi ABA. Simonović je s povprečjem 16,2 točke šesti na lestvici, Blažič s 15,2 točke osmi.V zadnjem času je pri Ljubljančanih vse bolj razpoložen tudi krilni center, ki opozarja: »Poskusili bomo na pravilen način dokončati redni del lige ABA in se še bolj povezati kot ekipa. Budućnost je v odličnem napadalnem ritmu, vendar lahko zmagamo, če se bomo osredotočili na igro v obrambi.«Koper Primorska ni imela v Zadru niti najmanjše možnosti za uspeh. Do polčasa je prejela kar 63 točk in do 26. minuti zaostala s 50:73, čeprav so gostitelji nastopili brez svojih najboljših strelcevinter krilnega centra, ki v prejšnjem kolu natresel FMP 27 točk. Obe moštvi sta sicer zadeli po 14 trojk (Barić 4:7, Gibbs 3:6, Lazić 3:7, Nemanič 2:4 pri Koprčanih), toda Zadrčani so bili učinkovitejši pri vseh drugih prvinah. »Gostitelji so bili veliko boljši. Mi običajno igramo moštveno in z veliko energije, tokrat pa smo se premehko lotili tekme. Nismo imeli prave energije in tako ne moremo igrati s takšno zasedbo,« je priznal koprski strateg