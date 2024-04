Booker spet prerešetal New Orleans z 52 točkami in zapletel boj za končnico

Moštva v ligi NBA so vstopila v zadnji, ključni del sezone, kjer se odloča o mestih, ki vodijo v končnico. V zahodni konferenci je konkurenca zelo strnjena, tudi Phoenix pa še ni obupal nad šestim mestom, po zmagi s 124:111 nad neposrednimi tekmeci New Orleansom za njimi zaostajajo le še za zmago.

Šesto mesto je tako zaželjeno, ker se ekipe lahko izognejo play-in turnirju in se neposredno prebijejo v končnico. Devin Booker, ki je bil rojen 100 milj od New Orleansa, je proti domači ekipi še enkrat več izbruhnil, tokrat se je ustavil pri 52 točkah. S tribun ga je spremljalo 40 članov družine in prijateljev, Booker pa je postal pri košarkar po Wiltu Chamberlainu, ki je istemu tekmecu na treh zaporednih tekmah nasul vsaj 50 točk.

»Že po nekaj minutah prve četrtine je bilo jasno, da bo to znova poseben večer za Devina, bil je zelo vroč. Bilo je, kot bi gledali deja vu,« je komentiral Kevin Durant, ki je k zmagi dodal 20 točk.

Blizu vrnitev Joela Embiida

V ligi NBA odmeva tudi novica, da bi se že v noči na sredo v ekipo Philadelphie lahko vrnil Joel Embiid. Center je bil prvi kandidat za naziv MVP-ja lige, preden si je poškodoval koleno. Številni analitiki so napovedovali, da se Embiid letos ne bo več vrnil na parket, a je Philadelphia tudi brez njega ostala v igri za končnico in očitno vodstvo ekipe ne želi vreči puške v koruzo, zato so ga reaktivirali.

Joel Embiid bi že v noči na sredo lahko znova stopil na parket, ko Philadelphio čaka domača tekma z Oklahomo. FOTO: Jason Miller/AFP

Če bo res zaigral in ob predpostavki, da bo zdrav, bo imel Embiid, ki manjka od 30. januarja, na voljo še sedem tekem rednega dela, da se vrne v pravo tekmovalno formo pred končnico.

Košarkarji Dallasa z Luko Dončićem bodo znova aktivni v noči na sredo, čaka jih gostovanje pri Golden State Warriors v San Franciscu.