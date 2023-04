Boston povedel z 2:0 v zmagah

Košarkarji Boston Celtics še naprej kažejo odlične predstave. Boston je v domači dvorani TD Garden prišel do druge zmage proti Atlanta Hawks, tokrat z izidom s 119:106. Kelte od napredovanja v drugi krog končnice vzhodne konference ločita še dve zmagi.

Jayson Tatum je za zmagovito ekipo dosegel 29 točk. »Končnica je povezana s prilagajanjem, poskusom napredovanja iz tekme v tekmo, ugotavljanjem, kaj lahko narediš bolje, in mislim, da smo igrali bolje,« je po zmagi dejal Tatum.

»Želimo doseči vrhunec v tem letnem času. Vsi so zdravi, igrajo na pravi način, igrajo zelo dobro – vendar imamo še eno raven, na katero lahko pridemo, upam,« je dodal.

Derrick White je v dresu Bostona dodal 26 točk, Jaylen Brown pa je tekmo končal z 18 točkami. Dejounte Murray je bil prvi med strelci Atlante z 29 točkami, Trae Young pa je dosegel 24 točk.

»Oni so zmagali, mi smo izgubili, preprosto moramo biti boljši,« je po porazu dejal igralec Atlante Young.

Atlanta je v prvi četrtini povedla z 22:11, preden se je okrepil napad Bostona in so si Kelti zagotovili vodstvo z 28:25 v drugi četrtini. Boston prednosti nato ni več izpustil iz rok, ob polčasu je vodil z 61:49. Sredi tretje četrtine pa imel že prednost 20 točk.

Atlanta se je zbrala in se Celtics v četrti četrtini približala na osem točk, vendar se je Boston izvlekel in si zagotovil prednost 2:0 v zmagah pred selitvijo v Atlanto.

V prvem krogu končnice so ponoči odigrali še dva obračuna. Košarkarji Cleveland Cavaliers so na krilih 32 točk Dariusa Garlanda prvič zmagali v letošnji končnici, goste iz New Yorka Knicks so premagali s 107:90 ter v prvem krogu končnice vzhoda izid v zmagah poravnali na 1:1.

Caris LeVert je dodal 24 točk s klopi, Donovan Mitchell pa je ob 17 točkah vpisal še 13 asistenc.

Tretja tekma serije bo v petek v Madison Square Gardnu v New Yorku.

V prvem krogu končnice zahoda pa so zmagali košarkarji Phoenix Suns, ki so v domači dvorani premagali gostujočo zasedbo Los Angeles Clippers s 123:109. Ekipi sta pred odhodom v Cleveland poravnani na 1:1 v zmagah.

Devin Booker je za Phoenix dosegel 38 točk, Kevin Durant pa 25.

Kawhi Leonard je vodil Los Angeles z 31 točkami, potem ko jih je na prvi tekmi dosegel 38. Russell Westbrook je dodal 28 točk ob metu iz igre 9-16.