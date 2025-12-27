Boston v Indianapolisu s trojkami zlomil domačo obrambo

Jaylen Brown je dosegel 30 točk, košarkarji Bostona pa so v ligi NBA zadeli 20 trojk za prepričljivo zmago v gosteh nad zadnjeuvrščeno ekipo lige iz Indiane s 140:122. Boston je prišel do četrte zmage zapovrstjo, Indiana pa je vpisala že sedmi poraz v nizu.

Boston je z razmerjem 19 zmag in 11 porazov na tretjem mestu v razvrstitvi vzhodne konference, medtem ko Indiana z razmerjem šestih zmag in 25 porazov zaseda zadnje mesto povsem na repu ligaške lestvice.

V dresu Bostona se je izkazal tudi Payton Pritchard, ki je dodal 29 točk, od tega tri trojke, in devet skokov.

Andrew Nembhard je bil vodilni pri Indiani z 18 točkami in štirimi trojkami.

Boston je sredi prve četrtine zaostajal za 15 točk, a je metodično zmanjševal zaostanek. Gostujoči košarkarji v drugi četrtini s šestimi trojkami 47 točk oddaljili in ob polčasu povedli s 75-61.

Norman Powell je dosegel 25 točk, Pelle Larsson je dosegel rekordnih 21 točk, Miami pa je Atlanti zadal peti zaporedni poraz z rezultatom 126:111.

Kel'el Ware je namesto Bama Adebaya, ki je tekmo izpustil zaradi poškodbe hrbta, dosegel 16 točk in 13 skokov. Andrew Wiggins je imel na svojem seznamu 18 točk, Jamie Jaquez mlajši pa je dodal 16 točk s klopi.

Trae Young je bil vodilni igralec Atlante s 30 točkami in sedmimi podajami. Jalen Johnson je dodal 24 točk, 10 podaj in devet skokov.

V Washingtonu je blestel Keyshawn George. Dosegel je 23 točk, Washington Wizards, ki so pri repu lestvice, slabša je le Indiana, pa so presenetljivo premagali Toronto Raptors s 138:117.

CJ McCollum in Bilal Coulibaly sta vsak dodala po 21 točk in tako pomagala čarovnikom iz prestolnice ZDA doseči najboljši izid sezone. Plenilski dinozavri iz Kanade so imeli do tekme v Washingtonu četrto najboljšo obrambno oceno v ligi NBA.

Washington je prekinil niz štirih domačih porazov, a ima drugi najslabši izkupiček v ligi NBA (6-23).

Brandon Ingram je dosegel 29 točk, Immanuel Quickley pa 25 za Toronto, ki je izgubil devet od zadnjih 13 tekem.

V Memphisu je Jaren Jackson mlajši dosegel 24 točk, Ja Morant 17 točk in 10 podaj, ko se je vrnil po štirih tekmah odsotnosti, Memphis Grizzlies pa so premagali Milwaukee Bucks s 125:104.

Milwaukee še naprej igra brez vodilnega strelca Giannisa Antetokounmpa, ki je zadnjih osem tekem izpustil zaradi poškodbe desne mečne mišice.

Devin Booker je v Phoenixu v zadnji četrtini stopil »na plin«. FOTO: Matthew Hinton/Imagn Images Via Reuters Connect

Chicago v ritmu zmag

Chicago Bulls so s peto zaporedno zmago izenačili rekord sezone, ko so v petek zvečer premagali ekipo iz Philadelphie 76ers s 109:102. Biki so dosegli zadnjih 10 točk na tekmi.

Biki so zmagali kljub dobri predstavi Joela Embiida, ki je vodil Philadelphio z 31 točkami.

Devin Booker je dosegel 30 točk, od tega 12 v zadnji četrtini, in s tem popeljal Phoenix Suns do zmage nad New Orleans Pelicans s 115:108 v otvoritveni tekmi serije dveh tekem.

V Salt Lake Cityju je bil junak tekme Keyonte George. Ta je dosegel 31 točk in tudi koš 2,1 sekunde pred koncem, s čimer je Utah Jazz popeljal k zmagi nad vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons s 131:129.

Cade Cunningham, ki je dosegel 29 točk in 17 podaj, je 18,1 sekunde pred koncem zadel dva izenačujoča prosta meta, a je ob zvoku sirene zgrešil zmagovalni poskus za tri točke. Nato pa se je pred odhodom z igrišča dolgo pogovarjal s sodniki. Cunningham je v prvem polčasu dosegel osebni rekord s 13 podajami.

James Harden je dosegel 34 točk, Brook Lopez je dodal 31 točk, vključno z devetimi trojkami, kar je njegov osebni rekord, Los Angeles Clippers pa so ponoči premagali Portland Trail Blazers s 119:103 in dosegli tretjo zaporedno zmago.

Košarkarji Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem v svojih vrstah bodo niz treh zaporednih porazov skušali prekiniti v ponedeljek proti zadnjeuvrščeni ekipi zahodne konference Sacramento Kings.