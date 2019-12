Bradatež iz Houstona tekmecu nasul kar 60 točk

Košarkarji iz Houstona so zanesljivo premagali Atlanto s 158:111. FOTO: Harry How/Afp

Košarkarji iz Houstona so v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali Atlanto s 158:111, v polnem sijaju pa je zablestel prvi zvezdnik teksaške ekipe, ki je tekmecem iz olimpijskega mesta v 31 minutah nasul 60 točk. Bradati mož iz Houstona je le za točko zaostal za svojim strelskim rekordom, ki ga je v minuli sezoni dosegel na tekmah proti New Yorku in San Antoniu.Pri Atlanti je bil najbolj učinkovit Trae Young, v minuli sezoni glavni »protikandidat« čudežnega slovenskega košarkarskega dečkav boju za novinca leta v ligi NBA, ki je dosegel 37 točk. Vodilna ekipa vzhodne konference iz Milwaukeeja ni imela nobenih težav s Charlottom. Na koncu je zmagala s 137:96, najbolj viden posameznik dvoboja pa je bil Grk, ki je v zgolj dvajsetih minutah dosegel 26 točk, pobral devet žog pod obema obročema in zbral štiri podaje.Philadelphia je po hudem boju strla odpor Indiane in slavila s 119:116. Absolutni junak dvoboja je bil avstralski »dolgoprstnež«, ki je v zadnjih 13,9 sekunde dvoboja tekmecem ukradel kar tri žoge, na koncu dvoboja pa zbral 15 točk, 13 podaj, šest skokov in štiri ukradene žoge.Obračun med Sacramentom in Denverjem je epilog dobil šele po petminutnem podaljšku, smetano pa je pobrala kalifornijska ekipa, ki je slavila s 100:97. Najboljši posameznik je bil, ki je dosegel 30 točk, kar je njegov strelski rekord v tej sezoni, od tega je šest točk prispeval v podaljšku.Drevi bosta na veliko sceno stopila tudi Luka Dončić in. Dončićev Dallas bo ob 22. uri gostoval pri jezernikih iz Los Angelesa, ki ima trenutno najboljše razmerje zmag in porazov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu (17:2), Dragićev Miami pa eno uro pred tem pri mrežicah iz Brooklyna.