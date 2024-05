Branilci lovorike iz Denverja vendarle dočakali prvo zmago proti Minnesoti

Košarkarji kluba Denver Nuggets so v polfinalu zahodnega dela končnice lige NBA v Minneapolisu s 117:90 ugnali Minnesoto Timberwolves in znižali izid v zmagah na 1:2. To je v polfinalu vzhodne konference uspelo tudi Indiani Pacers, ki je doma s 111:106 premagala New York Knicks.

Nikola Jokić, najkoristnejši igralec rednega dela prvenstva, in Jamal Murray sta dosegla po 24 točk za Denver, srbski zvezdnik je dodal še 14 skokov in devet podaj. Michael Porter ml. je prispeval 21 točk, celotna prva peterka gostov pa je dosegla dvomestno število točk.

S tem so branilci lovorike, ki so vodili že tudi za 34 točk, po dveh domačih porazih preprečili zaostanek z 0:3 proti mladi ekipi iz Minnesote, pri kateri je bil z 19 točkami prvi strelec Anthony Edwards.

»Menim, da smo igrali bolj preprosto košarko, obenem smo bili bolj agresivni, kar je spremenilo potek tekme,« je za ESPN povedal Jokić. »Moji igralci so se dobro odzvali na alarm, ki je grozil s koncem serije. Pokazali so, da še verjamejo vase,« pa je dodal Michael Malone, trener zasedbe iz Denverja.

Tyrese Haliburton je k zmagi Indiane prispeval kar 35 točk. FOTO: Trevor Ruszkowski/Usa Today Sports

Veliko bolj dramatično v Indianapolisu

V Indianapolisu je v veliko bolj dramatični končnici Tyrese Haliburton nanizal 35 točk, Andrew Nembhard pa se je nepričakovano vključil in bil eden od ključnih domačih mož za zmago, ko je s svojim šele drugim košem na tekmi zadel trojko ob izteku igralnega časa za vodstvo Indiane s 109:106. Tedaj je bilo do konca tekme še 17,8 sekunde.

Pacers so pred tem že vodili za 12 točk, pa nato zaostajali za devet, preden so z novim preobratom v zadnji četrtini vendarle prišli do zmage. Haliburton je zadel polovico od 12 trojk gostiteljev, a je moral povsem pokrit podati Nembhardu za omenjeni odločilni met, po katerem se gostje niso več pobrali. Pascal Siakam je za zmago prispeval 26 točk, Myles Turner pa 21 in deset skokov.

Kratkohlačniki, ki so brez poškodovanih Juliusa Randla, Mitchella Robinsona, Bojana Bogdanovića in OG Anunobyja, sta v napadu vodila Donte DiVincenzo s 35 točkami (zadel je sedem od 11 poskusov za tri točke) in Jalen Brunson s 26 točkami in šestimi trojkami, zadnjo je zadel za izenačenje 42 sekund pred zaključkom dvoboja. Šele tik zdajci so sicer potrdili njegov nastop zaradi poškodbe noge, ki jo je utrpel v sredo.

V drugem polfinalu zahodne konference bosta danes (ob 21.30 po slovenskem času) igrali moštvi Dallas Mavericks Luke Dončića in Oklahoma City Thunder, po dveh tekmah v Oklahoma Cityju je izid izenačen na 1:1.