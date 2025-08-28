Branilci naslova padli že na prvi oviri, težave Špancev so globoke

Reprezentanca Španije ni več košarkarska velesila, ki je doslej osvojila dva naslova svetovnih in štiri naslove evropskih prvakov, najboljša je bila tudi na eurobasketu 2022. Letos Španci sodijo v drugo vrsto kandidatov za odličja, že za uvod v eurobasket jih je presenetila Gruzija, ki je vodila cel drugi polčas in zmagala s 83:69.

Pri Špancih je trenutno najbolj slovito ime Santi Aldama, košarkar Memphisa, še vedno imata pomembno vlogo tudi brata Hernangomez. A tokrat je vse potekalo po notah Gruzije, ki je bila razigrana in na krilih Sandra Mamukelašvilija (19 točk) odpravila evropske prvake. Goga Bitadze je dodal 15 točk, veteran Toko Šenegelija pa 13.

Prvi odgovor o razmerju moči smo dobili tudi v slovenski skupini D. Izrael se je do polčasa še mučil z Islandci, na koncu pa slavil s 83:71. Najboljši strelec je bil Roman Sorkin z 31 točkami, Deni Avdija jih je dodal 20.