Brat zvezdnika Dončićevemu soigralcu ukradel avtomobil

Na športnike v Los Angelesu tatovi pogosto prežijo, ko se odpravijo na gostovanja ali potovanja in njihove prestižne nepremičnine samevajo. V posebej odmeven primer tatvine sta bila pred prazniki vpletena brat zvezdniškega sprejemalca LA Rams Puce Nacue in Adou Thiero, novinec v ligi NBA in soigralec Luke Dončića.

Samson Nacua, starejši brat enega najboljših igralcev ameriškega nogometa v ligi, je s sostorilcem v Hollywoodu ukradel nov športni terenec znamke bmw, ki pripada še enemu športniku. Thiero se v ligi NBA še bori za svoje mesto pod soncem in zaenkrat prejema le malo igralnih minut, v lovu na tatove je bil bolj prepričljiv.

Ukraden avtomobil je prijavil policiji, ki je s pomočjo oddajnika lokacije terenca hitro izsledila in pridržala Samsona Nacuo. Postopek proti njemu se bo nadaljeval na sodišču, ni pa še jasno, kaj ga je k drzni kraji sredi noči napeljalo.

Njegov brat je v ligi NFL že zaslužil 3 milijone dolarjev, z naslednjo pogodbo se mu obeta še veliko, veliko bolj zajeten kup denarja. Thiero kot novinec v NBA igra za 1,3 milijona dolarjev letno.