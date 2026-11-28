Razkol v evropski košarki je v zadnjih dneh znova osrednja tema. Selektorji reprezentanc trepetajo do zadnjega, kdo bo sploh prišel na zbor, liga NBA je že zdavnaj »pozabila« na najboljšo valilnico talentov, po ameriških stopinjah zdaj hodi tudi evroliga. Posledice čutijo vsi, ne le Slovenci. Menjave selektorja pet pred dvanajsto lahko prinesejo kratkoročen učinek s šok terapijo za moštvo, redko pa se klubu ali reprezentanci zgodi, da šefa stroke menja tik pred tekmo in to ne po svoji volji. Neprijetno presenečenje, so sporočilo Aleksandra Sekulića, da je poslej proti svoji volji zavezan le še Barceloni, povzeli pri košarkarski zvezi. Evroligaški koledar je zelo strnjen, katalonski velikan pa je na glavni fronti izgubil tri zaporedne tekme. »Očitno nihče na zvezi ni bil pripravljen na to ...