Brez Dončića, na drugi strani pa najvišji igralec in sovražnik št. 1 v NBA

Košarkarsko poletje se približuje koncu, mednarodna zveza pa ga je označila za slovensko, po seštevku (z utežmi za starostne kategorije) osvojenih kolajn v mlajših kategorijah je bila Slovenija to poletje neprekosljiva. Škoda, ker podobno ne velja tudi med elito, kjer gre izbrani vrsti pošteno za nohte. Današnji (20.30) zvezdniški izziv Rudya Goberta in Victorja Wembanyame bo pokazal, kako uspešno je bilo delo strokovnega štaba Aleksandra Sekulića v zadnjem mesecu dni, pravo vrednost reprezentance pa bo pokazala ključna nedeljska tekma v kvalifikacijah za SP 2027 z Madžarsko.

Reprezentančno košarkarsko poletje je bilo tudi brez velikega članskega tekmovanja vse prej kot mirno. Kolajnam in presežkom mlajših generacij so sledili razburkani tedni članske reprezentance, ki se je pred ključnimi tekmami ne le letošnjega, temveč vsaj naslednjih dveh let odločila za mir na Rogli, kjer so vselej gradili temelje kasnejših uspehov. Tokrat je na Pohorju vladal pravi prepih, igralci so odpadali po tekočem traku, selektor je krpal luknje, kot je vedel in znal, na koncu je za nekaj dni odpadel tudi Sekulić. Bleščeči službi pri Barceloni neizogibno sledijo obveznosti, katerim tudi navzlic reprezentančnih obveznosti ne more reči ne …