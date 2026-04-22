Brez Dončića ne ustavijo niti prehlada? Stephen A. lahko sede v kot

Pomlad ob Pacifiku je prinesla nov val optimizma v slačilnico zvezdnikov iz Los Angelesa, vzpona rezultatske krivulje ob začetku končnice ni pričakoval nihče. Račun brez LeBrona Jamesa se je znova izkazal za zmotnega, 41-letnik igra bolje kot mladeniči v zgodnjih dvajsetih, zabija in dosega trojke, ko Jezernikom voda teče v grlo. A ni edini, poletna stava vodstva moštva na veterane se je izkazala za zadetek v polno, ob zmagi s 101:94 in vodstvo z 2:0 v seriji je bil junak že nekajkrat odpisani Marcus Smart. Los Angeles še ni rekel zadnje besede.

Navdušen je bil tudi Dončić, nekajkrat se je odličnih akcij soigralcev razveselil kot otrok. Kako ne bi bil, uspeva jim prav to, v kar ni verjel nihče, s stavničarji na čelu, ki so Lakers postavili v zadnjo vrsto moštev, ki igrajo v končnici. Serija se zdaj seli v Teksas, Luka bo v Houston odšel kot motivator in zabavljač, ki skrbi za dobro voljo na treningu, v prihajajočem koncu tedna mu na parket še ne bo treba.