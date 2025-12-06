Brez Dončića ni zabave

V Kanadi so v končnici košarkarji Los Angeles Lakers še izvlekli zmago, manj kot 24 ur pozneje v Bostonu jim je brez LeBrona Jamesa in Luke Dončića, ki je še vedno v domovini, zmanjkalo moči. Derbi najuspešnejših moštev v zgodovini lige NBA so zanesljivo dobili Kelti, kljub 36 točkam Austina Reavesa so slavili s 126:105.

»No Raza, no party,« je bilo pred dobrim desetletjem vodilo privržencev na hokejskih Jesenicah, ki so prisegali na legendarnega kapetana Tomaža Razingarja. Zdaj nekaj podobnega velja v vrstah LA Lakers – z Dončićem imajo možnost za zmago tudi v zdesetkani podobi, brez njega in brez prispevka s klopi, ki je znova zatajila, so nemočni.

Pričakovano je v Bostonu počival tudi James, ki je v noči na petek prekinil niz tekem z dvomestnim številom točk, ki je trajal od leta 2007, v zaporednih večerih pa že nekaj sezon veteran ne igra več. To bi morala biti priložnost za igralce s klopi, da stopijo v ospredje, a ob poškodovanem Marcusu Smartu kakovostni med podpornim osebjem ni dovolj. Jake LaRavia (6 točk) se je ohladil po vročem začetku sezone, DeAndre Ayton (6, 10 skokov) je presegel pričakovanja, a ne more biti nosilec igre v napadu. Nick Smith, Adou Thiero, Jaxson Hayes, Dalton Knecht in Maxi Kleber pa so igralci, ki v končnici bržkone sploh ne bodo stopili na parket.

V Bostonu je bilo dvomov o zmagovalcu konec že po prvih 12 minutah, domači so dosegli kar 39 točk in četrtino dobili z 39:17, do polčasa so prednost zadržali in tekme je bilo po hitrem postopku konec. »Cilj je, da smo v polni postavi za nedeljsko tekmo s Philadelphio, tak je moj načrt,« je J. J. Redick potrdil, da se bo Luka kmalu vrnil v ZDA in da bo tudi James nared za zadnjo tekmo mini turneje po vzhodni konferenci. Pri Bostonu, ki je v zadnjih 14 dneh ujel pravo formo, je Jaylen Brown dosegel 30 točk, vseh pet članov začetne peterke je doseglo dvomestno število točk.

Lakers v tej sezoni še niso izgubili zaporednih tekem, po dobrem začetku pa vodstvo zagotovo že razmišlja o menjavah in okrepitvah pred koncem prestopnega roka v ligi NBA. Glavni kandidat za odhod iz Los Angelesa je Jared Vanderbilt, ki na leto zasluži 12 milijonov dolarjev, letos pa je prikovan na klop za rezervne košarkarje – v Bostonu edini ni vstopil v igro.

LA bo v Philadelphii gostoval v ponedeljek ob 1.30 zjutraj.

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 126:105 (39:17, 30:29, 28:36, 29:23)

Brown 30, White 19, Walsh 17; Reaves 36, Vincent 18, Hachimura 13.

Datum Ura Tekma Rezultat 5. 12. 1.30 Toronto - LA Lakers 120:123 6. 12. 1.00 Boston - LA Lakers 126:105 8. 12. 1.30 Philadelphia - LA Lakers 11. 12. 4.00 LA Lakers - San Antonio 19. 12. 3.00 Utah - LA Lakers