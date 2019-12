Brez Dragića Miami utrpel prvi letošnji domači poraz

V dvorani AmericanAirlines Arena sta se najbolj izkazala Anthony Davis in LeBron James s 33 in 28 točkami. FOTO: Usa Today Sports

V severnoameriški košarkarski ligi NBA je dramatičen krog petkovih tekem. Ekipa Miami Heat je utrpela prvi letošnji poraz v domači dvorani American Airlines. Rekorden niz enajstih zaporednih domačih zmag je Miami prekinil proti gostujoči ekipi Los Angeles Lakers, ki je slavila le s tremi točkami prednosti (113:110).V vrstah Miamija ni bilo opaziti še vedno poškodovanega slovenskega asa. Miami naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri tretji najboljši ekipi zahodne konference Dallas Mavericks, v dresu katerega blesti slovenska košarkarska senzacija Luka Dončić.V dvorani AmericanAirlines Arena sta se najbolj izkazalains 33 in 28 točkami. Davis je ob tem dodal še deset skokov, medtem ko je James le za en skok ostal brez trojnega dvojčka, na svojem računu je imel še 12 podaj in devet skokov.Tekmo je odločila dramatična končnica. Tik pred odhodom v slačilnice so zadnji štirje prosti meti pripadli gostujoči ekipi. Kentavious Caldwell-Pope je bil polovično uspešno, a točki sta razmerje prevesili v korist jezernikov, potem ko je Jimmy Butler pred zvokom sirene zgrešil met za tri.Lakers s 23 zmagami in le tremi porazi ostajajo najboljša ekipa zahodne konference. Enako razmerje zmag ima v razvrstitvi vzhodne konference ekipa Milwaukee Bucks, ki je premagala Memphis Grizzlies s 127:114, ter niz zmag povišala na 17.Do sedemnajste zmage sezone je prišla ekipa Houston Rockets, ki je s 130:107 premagala Orlando. Izjemno predstavo je imel bradati mož James Harden, ki je znova razkazoval svoj razkošen košarkarski talent. Harden je še na drugi tekmi po vrsti dosegel oziroma presegel 50 točk. Tokrat se je ustavil pri številki 54. Zadel je kar deset trojk (10:15). Že petič v tej sezoni je dosegel 50 ali več točk."Želim si le zmagati. To želim doseči, ne glede na vse," je dejal Harden, najkoristnejši igralec lige NBA v minuli sezoni. Harden je prvi kandidat za laskavo priznanje MVP rednega dela tudi ob koncu sezone. Na vrhu lestvice najboljših strelcev lige NBA vodi s povprečjem 39,3 točke na tekmo.Povprečje si je po petkovi tekmi popravil drugi najboljši igralec sezone, ki je po eni tekmi premora zaradi poškodbe za zmago Milwaukeeja prispeval 37 točk. Antetokounmpo ima povprečje na tekmo 31,1 točke. Na tretjem mestu pa ostaja Slovenec Dončić, ki je imel petkov večer prost, s povprečjem 30,4 točke na tekmo.