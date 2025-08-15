  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Brez Dončića visok poraz

    Na tretji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvo so slovenski košarkarji brez prvega zvezdnika prepričljivo izgubili z Litvo. V soboto proti Latviji.
    Gregor Hrovat je bil proti Litvi najučinkovitejši slovenski reprezentant. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Gregor Hrovat je bil proti Litvi najučinkovitejši slovenski reprezentant. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA, Š. R.
    15. 8. 2025 | 20:55
    15. 8. 2025 | 21:02
    1:36
    Košarkarji slovenske reprezentance so odigrali tretjo tekmo med pripravami na evropsko prvenstvo in v Rigi brez Luke Dončića, ki ga je selektor Aleksander Sekulić taktično pustil na tribuni, izgubili proti Litvi z 72:94 (43:72, 31:45, 18:25).

    Slovenija bo v Rigi, kjer bo potekala zaključna faza letošnjega evropskega prvenstva, odigrala še eno tekmo. V soboto ob 17. uri se bo pomerila z gostiteljico Latvijo, v kadru pa bo tudi Luka Dončić.

    Slovenija je uvodni dve tekmi odigrala z Nemčijo in obe izgubila, skupno bo do odhoda v Katovice na Poljsko, kjer se bo prvenstvo začelo 28. avgusta, opravila šest testov. Po vrnitvi iz Latvije jo v torek v Stožicah čaka Velika Britanija, 21. avgusta pa bo v Beogradu gost Srbije.

    Najboljši strelec Slovenije v odsotnosti prvega zvezdnika je bil Gregor Hrovat z 18 točkami.

    Slovenija bo v predtekmovanju eurobasketa igrala s Poljsko, Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. V izločilne boje oziroma osmino finala se bodo iz vsake skupine uvrstile prve štiri ekipe.

    slovenska košarkarska repezentancaAleksander SekulićLuka DončićEP v košarkiGregor Hrovat

