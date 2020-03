Brez OI izguba za KZS do 600.000 €

Ljubljana

Matej Erjavec ne more več računati na Gorana Dragića, ki se je reprezentančno upokojil. FOTO: KSZ

Prvi mož v slovenski košarki čaka na razplet dogodkov okrog koronavirusa. FOTO: Mavric Pivk

- Slovenski košarkarji so si obetali, da si bodo junija zagotovili prvi nastop na olimpijskih igrah. Toda možnosti za izvedbo turnirja v Kaunasu se zdijo vse manjše, zelo vprašljiva je tudi izvedba iger na Japonskem. Zgodba se torej že podira, toda predsednik Košarkarske zveze Slovenijenoče prejudicirati dogodkov in se zavzeti za odpoved ali preložitev izvedbe OI, čeprav se zaveda, da obeti niso dobri ...Težko je v teh časih podati stališče o tem. Odločitev, ali igre letos bodo ali ne, je v rokah Moka in je povsem odvisna od razvoja situacije s koronavirusom po svetu. Vse, kar si KZS želi, je, da v primeru, če igre letos vseeno bodo, Fiba in Mok organizirata tudi kvalifikacije zanje. Naj se v duhu 'fair playa' in olimpijskih načel udeleženci iger, če te že bodo, določijo na terenu in ne administrativno za mizo.Ocenjujem, da bi bilo kvalifikacije mogoče izvesti, če bi lahko začeli vaditi vsaj v začetku junija.Veliko je pritiskov in tudi lobiranj oziroma poskusov, da se trenutne razmere izkoristi za posamične interese. Vendarle bi bilo najbolj pošteno, če se neka oblika kvalifikacij vendarle odigra, če igre bodo in še bolj, če bodo prestavljene. Sicer se zaradi sistema mednarodnih tekmovanj lahko zgodi, da kontinentalni prvak že od konca leta 2018 sploh nima možnosti, da bi zaigral na OI, kar je po mojem nelogično.Res se težko opredelim, je pa verjetno v danih razmerah preložitev OI najbolj realna rešitev. Če bi bile preložene na naslednje leto, potem bi tudi evropsko prvenstvo Fiba verjetno prestavila na 2022, ko je sicer prazno leto v koledarju velikih tekmovanj.Ne vem, kaj namerava NBA narediti z letošnjo sezono, od tega je veliko odvisno. Prepričan pa sem, da bi Slovenija v Litvi z Dončićem na čelu lahko razveselila navijače.O tem je še prezgodaj govoriti, z Itoudisom si zelo želimo sodelovati, vendar so pogovori glede na popolnoma nejasno bližnjo prihodnost zaenkrat zastali. Kot da ni dovolj velik problem že spor med Fibo in evroligo, je tukaj še večja negotovost zaradi koronavirusa.Posledice bi bile gotovo neprijetne, izpad prihodkov ocenjujemo na 500.000 do 600.000 evrov. Res pa je, da bi odpadlo tudi nekaj stroškov.