Brez preplaha v Kaliforniji, Dončić bo kmalu nazaj

Udarec v levo mečno mišico Luke Dončića vendarle ni bil hujše narave. Pot v Arizono in tekmo s Phoenixom v noči na sredo bo izpustil, nato bo skoraj zagotovo nared za božično tekmo s Houstonom, ki je eden od konkurentov Lakers za visoka mesta v zahodni konferenci.

Uradni status poškodbe Dončića je »day-to-day«, kar pomeni, da bodo Lakers vsak dan sproti ocenjevali poškodbo, ki pa ni hujše narave. Do nje je prišlo ob trku z Bogdanom Bogdanovićem, ki je Luka s kolenom zadel v meča. »Letos se je to zgodilo že nekajkrat, bomo videli, če lahko v prihodnosti naredimo več, da bi Luka zaščitili,« je pojasnil J. J. Redick.

Daljši odsotnosti se je Luka izognil, na parket se počasi vrača tudi Austin Reaves, ki je z moštvom že opravil del treninga pred tekmo s Phoenixom (3.00), kjer naj bi zaigral tudi nekdanji član Sonc DeAndre Ayton.

LA Lakers se nato za božič vračajo domov in bodo del pestrega prazničnega programa s petimi zvezdniškimi tekmami. Božič v NBA bosta otvorila Cleveland in New York (18.00), nato sledi derbi zahodne konference med San Antoniom in Oklahomo (20.30), Dallas bo v San Franciscu izzval Golden State Warriors (23.00), sledi Dončićev obračun s Houstonom (2.00) in za konec še dvoboj Nikole Jokića z Anthonyjem Edwardsom (Denver – Minnesota, 4.30).