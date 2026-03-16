Brez Teje, a z Jessico

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco v torek ob 18. uri čaka odločilna tekma za nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem bo gostila izbrano vrsto Nizozemske, ki je prvo tekmo novembra lani dobila za deset točk.

Slovenija bo nastopila brez kapetanke Teje Oblak, ki je na prvi tekmi marčevskega cikla v Rigi staknila poškodbo mišice, v ekipo pa se vrača Američanka Jessica Shepard, ki je zaradi težav s stegensko mišico prejšnji teden izpustila dvoboja z Latvijo in Estonijo.

»Komaj čakam vrnitev na parket, da s puncami izpolnimo zastavljeni cilj. Zagotovo se nam bo poznala odsotnost Teje Oblak, ki je pomemben del te ekipe, a verjamem, da lahko z agresivno in zbrano igro vseh 40 minut premagamo Nizozemsko,« je pred ponedeljkovim treningom dejala 29-letna Američanka, ki je zadnjo tekmo za Slovenijo odigrala lani na evropskem prvenstvu v Bologni.

Shepardova je doslej sedemkrat oblekla slovenski dres, njeno povprečje na teh tekmah pa znaša skoraj 22 točk in 13 skokov.

»Na žalost Teje ne bo z nami na igrišču, saj ima resnejšo poškodbo mišice, a bo ves čas ob klopi in spodbujala soigralke. Nizozemkam se želimo oddolžiti za poraz na prvi tekmi. Igrati moramo fizično obrambo z veliko energije, predvsem pa mora vsaka igralka pokazati odgovoren odnos do ekipe in ostati v istem ritmu vseh 40 minut,« je izpostavil selektor David Gaspar.

Na novembrski tekmi sta Sloveniji največ preglavic povzročili Emese Hof z 29 točkami in Laura Cornelius z 19.

Slovenija je z izkupičkom 3-2 pred zadnjim krogom prvega dela kvalifikacij na 3. mestu v skupini B. Latvija si je s 4-1 že zagotovila nastop v nadaljevanju, Nizozemska je druga s 3-2, Estonija pa nima zmage.

V drugi del kvalifikacij, ki bodo novembra letos in februarja 2027 in v katerih bo nastopalo še sedem reprezentanc, ki so bile v prvem delu proste, se bodo iz prvega dela uvrstile prvi dve ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretje iz sedmih skupin.

Slovenija si lahko z zmago proti Nizozemski zagotovi drugo mesto v skupini, v primeru poraza pa bo morala počakati na razplet vseh tekem in upati, da ji bo tretje mesto prineslo drugi del kvalifikacij.