  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Brez Teje, a z Jessico

Pred slovensko žensko košarkarsko reprezentanco jutri na Kodeljevem zelo pomembna preizkušnja.
Vodilne slovenske košarkarice Teje Oblak tokrat ne bo na igrišču. FOTO: Tomi Lombar
Galerija
STA, Š. R.
16. 3. 2026 | 12:58
2:44
A+A-

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco v torek ob 18. uri čaka odločilna tekma za nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem bo gostila izbrano vrsto Nizozemske, ki je prvo tekmo novembra lani dobila za deset točk.

Slovenija bo nastopila brez kapetanke Teje Oblak, ki je na prvi tekmi marčevskega cikla v Rigi staknila poškodbo mišice, v ekipo pa se vrača Američanka Jessica Shepard, ki je zaradi težav s stegensko mišico prejšnji teden izpustila dvoboja z Latvijo in Estonijo.

»Komaj čakam vrnitev na parket, da s puncami izpolnimo zastavljeni cilj. Zagotovo se nam bo poznala odsotnost Teje Oblak, ki je pomemben del te ekipe, a verjamem, da lahko z agresivno in zbrano igro vseh 40 minut premagamo Nizozemsko,« je pred ponedeljkovim treningom dejala 29-letna Američanka, ki je zadnjo tekmo za Slovenijo odigrala lani na evropskem prvenstvu v Bologni.

K ekipi se vrača Jessica Shepard. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Shepardova je doslej sedemkrat oblekla slovenski dres, njeno povprečje na teh tekmah pa znaša skoraj 22 točk in 13 skokov.

»Na žalost Teje ne bo z nami na igrišču, saj ima resnejšo poškodbo mišice, a bo ves čas ob klopi in spodbujala soigralke. Nizozemkam se želimo oddolžiti za poraz na prvi tekmi. Igrati moramo fizično obrambo z veliko energije, predvsem pa mora vsaka igralka pokazati odgovoren odnos do ekipe in ostati v istem ritmu vseh 40 minut,« je izpostavil selektor David Gaspar.

Na novembrski tekmi sta Sloveniji največ preglavic povzročili Emese Hof z 29 točkami in Laura Cornelius z 19.

Pred slovenskimi reprezentantkami je pomemben večer. FOTO: Fiba
Slovenija je z izkupičkom 3-2 pred zadnjim krogom prvega dela kvalifikacij na 3. mestu v skupini B. Latvija si je s 4-1 že zagotovila nastop v nadaljevanju, Nizozemska je druga s 3-2, Estonija pa nima zmage.

V drugi del kvalifikacij, ki bodo novembra letos in februarja 2027 in v katerih bo nastopalo še sedem reprezentanc, ki so bile v prvem delu proste, se bodo iz prvega dela uvrstile prvi dve ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretje iz sedmih skupin.

Slovenija si lahko z zmago proti Nizozemski zagotovi drugo mesto v skupini, v primeru poraza pa bo morala počakati na razplet vseh tekem in upati, da ji bo tretje mesto prineslo drugi del kvalifikacij.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP 2027

Teja Oblak bo stisnila zobe, selektor ima zmagoviti recept

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se bori za preboj na EP 2027, v soboto in torek potrebuje dve zmagi.
13. 3. 2026 | 11:28
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Naša ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela visok poraz v Rigi.
11. 3. 2026 | 20:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Slovenske košarkarice si želijo nadgraditi svoje predstave

Reprezentantke so se prvič zbrale na treningu pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Čakajo jih tekme z Latvijo, Estonijo in Nizozemsko.
6. 3. 2026 | 21:32
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna za Evropo?

Vojna za Evropo? Trump posvaril zvezo Nato

Ameriški predsednik je posvaril pred zelo slabo prihodnostjo zahodne vojaške zveze, če zaveznice ne bodo pomagale pri zagotovitvi varnega prevoza čez Hormuz.
Barbara Kramžar 16. 3. 2026 | 07:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Teja Oblakženska košarakarska reprezentancaJessica Shepard

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Odzivi na razkritje

Ministrica o akciji Black Cubea: To je neposreden napad na suverenost države

Levica: Razkritja odstirajo okoliščine, v katerih je prišlo do padca odločitve o priključitvi tožbi proti Izraelu.
16. 3. 2026 | 13:33
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (16. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 16. 3. 2026 | 13:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Boj za Evropo

Donald Tusk opozarja, da je grožnja izstopa Poljske iz EU še kako resnična

Poljski premier je nacionalističnega predsednika Karola Nawrockega in desničarske opozicijske stranke obtožil, da državo vodijo proti »polexitu«.
16. 3. 2026 | 13:06
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Noč oskarjev

Barbra Streisand o Robertu Redfordu: Bil je intelektualni kavboj

Igralka in pevka se je na podelitvi nagrad ameriške filmske akademije poklonila igralskemu kolegu, ki je preminil septembra lani.
16. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo