Bronny James po srčnem zastoju že v domači oskrbi

V ponedeljek zjutraj se je med treningom na univerzi v Južni Kaliforniji 18-letni Bronny James, najstarejši sin košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa, zgrudil. Diagnosticirali so mu srčni zastoj, v bolnišnico so ga že pripeljali pri zavesti in odzivnega, hitro je lahko zapustil tudi intenzivno nego.

Po treh dneh ga je osebje bolnišnice odpustilo v domačo oskrbo, Bronny naj ne bi utrpel nobenih dolgoročnih posledic, ga pa čakajo številne preiskave, da bi odkrili vzrok zastoja pri 18-letnem košarkarju.

Pot do lige NBA je postala še bolj zapletena

Kako bo to vplivalo na njegovo nadaljnjo kariero, še ni jasno. Bronnyja sicer ameriški mediji ocenjujejo kot razmeroma nadarjenega, če ne bi bil sin LeBrona, bi bil na robu tistih, ki jih ekipe še izberejo v ligo NBA.

LeBron je že večkrat poudaril, da želi v ligi vztrajati toliko časa, da bo lahko zaigral s svojim sinom. Po srčnem zastoju Bronnyja je ta načrt najboljšega košarkarja tega stoletja pod velikim vprašajem.