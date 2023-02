Brooklynova metla pometla še Kevina Duranta

Pred iztekom roka za izmenjavo košarkarjev je v ligi NBA še zelo pestro. Kot so zapisali na spletni strani lige, je po poročanju številnih ameriških medijev Kevin Durant na poti iz Brooklyna v Phoenix. V menjavi treh ekip bo Russel Westbrook zapustil Los Angeles Lakers in odšel v Utah. V mesto angelov se bo vrnil D'Angelo Russell.

Phoenix je tik pred zaključkom menjave z Brooklynom, v kateri se bo v Arizono preselil Durant, poroča dobro obveščeni novinar ESPN Adrian Wojnarowski.

Phoenix bo v zameno za Duranta v Brooklyn poslal Mikala Bridgesa, Cama Johnsona, Jaeja Crowderja in kar štiri izbore v prvem krogu nabora NBA. Moštvi sta izmenjali tudi izbor leta 2028. Poleg Duranta se v Phoenix seli še TJ Warren.

Chris Haynes iz TNT je dodal, da je Durant mrežice zapustil v dobrih odnosih ter da sta tako igralec kot klub v menjavi sodelovala.

Posel zaključujejo tudi v Los Angelesu. V menjavi treh ekip z osmimi igralci bo Westbrook zapustil Lakers, kamor se bo vrnil nekdanji košarkar moštva D'Angelo Russell, sta poročala Wojnarowski in novinar The Athletica Shams Charania.

Poleg Russella se bosta v Los Angeles preselila Malik Beasley in Jarred Vanderbilt. Minnesota bo prejela Mikea Conleyja, Nickeila Alexanderja-Walkerja in tri izbore drugega kroga na naboru. Utah bo poleg Westbrooka dobil še Juana Toscana-Andersona, Damiana Jonesa in Los Angelesov izbor prvega kroga leta 2027.

Po končani menjavi naj bi sicer Utah odkupil Westbrooka in bi ta postal prost igralec, poroča Haynes. Kot dodaja, bi se lahko za podpis pogodbe z devetkratnim udeležencem tekme vseh zvezd zanimala Chicago in Los Angeles Clippers.

Wojnarowski je poročal še o dogovoru med New Yorkom in Portlandom. V New York bo odšel Josh Hart, Portland pa bo v zameno prejel Cama Reddisha in zaščiten prihodnji izbor v prvem krogu nabora.