Budućnost še zadnja ovira z vrha lestvice

V zgornji polovici lestvice lige ABA so tik za Cedevito Olimpijo tretjeuvrščeni FMP, 4. Partizan, 5. Koper Primorska in 6. Crvena zvezda. Z vsemi so Ljubljančani že uspešno opravili, v 10. kolu pa se jim bo po robu postavila še vodilna Budućnost, ki je doslej okusila le en poraz. V 2. kolu so dvorano Morača osvojili Koprčani, danes ob 18. uri bodo poskusili še slovenski podprvaki.



Prejšnji konec tedna je Cedevita Olimpija potrdila, da se uglednih tekmecev loti s precej večjo vnemo kot »brezimnih« ter po polomu v Zadru prepričljivo spravila na kolena Crveno zvezdo, ki je medtem nanizala tri zmage v evroligi nad Žalgirisom, Valencio in Milanom. Kje je na njeni hierarhični lestvici Budućnost, bo razkrilo že tretje soočenje moštev v tej sezoni. Na pripravljalni tekmi v Sarajevu (79:70) in v polfinalu superpokala ABA v Zagrebu (103:75) so bili uspešnejši Ljubljančani, toda podprvaki regije so po prekinitvi sodelovanja s Slobodanom Subotićem in prihodu novega trenerja Petra Mijovića dobili krila. Vsaj v ligi ABA, slabše jim gre od rok v evropskem pokalu, v katerem so dosegli le dve zmagi v osmih nastopih.



»Tekma v Podgorici bo za nas zelo dobra preizkušnja, saj je Budućnost v odlični formi in zaseda prvo mesto na lestvici. Po prihodu novega trenerja so se je ekipa odzvala na na takšen način, kot so si želeli v vodstvu kluba. Čaka nas zahtevna tekma, toda imeli smo dovolj časa za pripravo in nimamo večjih težav s poškodbami, zato pričakujem, da bomo prikazali dobro predstavo,« si obeta Olimpijin trener Slaven Rimac, ki se dobro spomni, da so njegovi košarkarji v tej sezoni že doživeli boleč poraz v Črni gori (proti Mornarju). Prav tako se zaveda, da je najnevarnejši strelec Budućnosti branilec Justin Cobbs, ki ga je prejšnji sezoni vodil pri zagrebški Cedeviti in bo še dodatno motiviran.

Najboljši strelec lige na obisku

Tudi Krko čaka zahtevna črnogorska ovira. Mornar zaseda 7. mesto na lestvici z enakim izkupičkom (4:5) kot 9. Novomeščani, njegov najučinkovitejši mož pa je vodilni strelec lige ABA, branilec Jacob Pullen (povp. 18,9), ki je lani prav tako nosil dres Cedevite. Mirza Begić medtem še zdaleč ne blesti, njegovo povprečje je 3,5 točke in 1,8 skoka. Krilni adut dolenjskega moštva Luka Lapornik pričakuje tekmece iz Bara z vsem spoštovanjem: »Mornar ima dobro moštvo, sestavljeno iz odličnih posameznikov. Predvsem so kakovostni v napadu, zato se bomo morali dobro pripraviti na njihovo igro. Glede na proračun obeh klubov so nedvomno favoriti, a vemo, da so v Novem mestu padale tudi večje ekipe. Zato se bomo optimistično lotili tekme.«



Pari 10. kola lige ABA, danes: Budućnost – Cedevita Olimpija (18), Krka – Mornar (20); nedelja: Crvena zvezda – FMP18); ponedeljek: Koper Primorska – Zadar (18); odigrano sinoči – Cibona : Igokea 66:91 (Rebec 2 za Cibono), Mega Bemax : Partizan 77:98.



Pari 10. kola SKL za moške, danes: Šentjur – Hopsi Polzela (19), Šenčur GGD – Helios Suns (19); odigrano med tednom – Zlatorog : Koper Primorska 56:102, Terme Olimia : Krka 60:88.