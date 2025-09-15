  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Nemškim košarkarjem (na fotografiji kapetan Dennis Schröder) so po vrnitvi v Frankfurtu pripravili prisrčen sprejem. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Galerija
    Nemškim košarkarjem (na fotografiji kapetan Dennis Schröder) so po vrnitvi v Frankfurtu pripravili prisrčen sprejem. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Miha Šimnovec
    15. 9. 2025 | 17:04
    15. 9. 2025 | 17:06
    3:46
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Zdelo se je že, da bodo turški košarkarji z Alperenom Šengunom (28 točk) na čelu prevelik zalogaj za Nemce, ki so večji del sinočnjega finala evropskega prvenstva v Rigi lovili zaostanek. A v ključnih trenutkih so predlanski svetovni prvaki unovčili svoje bogate izkušnje in jeziček na tehtnici prevesili na svojo stran za zmago z 88:83 (66:67, 40:46, 24:22).

    V nemškem moštvu je bil tokrat najbolj učinkovit Isaac Bonga, ki je dosegel 20 točk (z metom iz igre 8:11, za tri: 4:4!). »Še sam ne morem verjeti, da ...

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Zlato Nemcem, Grki v zadnjih sekundah skorajda zapravili bronasto kolajno

    Schröder & Co. v finalu evropskega prvenstva v košarki premagali Turke, Finci so bili v končnici tekme za tretje mesto na pragu velikega preobrata.
    14. 9. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Zgodba o finskem upu Miikki Muurinenu

    Morda se bo Vitki Jezus naučil tudi spreminjati vodo v vino

    Vzhajajoči košarkarski zvezdnik Miikka Muurinen s soigralci danes v lov po zgodovinsko uvrstitev Finske v polfinale EP. Kandidat za top 5 na naboru lige NBA.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropsko prvenstvo v košarki

    Nekdanji dolgoletni član Olimpije: Morda so me na ta seznam uvrstili prezgodaj

    Sasu Salin, ki kot kapetan vodi finsko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu, je dobil nov vzdevek.
    Miha Šimnovec 3. 9. 2025 | 15:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Evropsko prvenstvo v košarki

    Ni deležen enake ljubezni kakor legendarni Dirk Nowitzki

    Izjemne poteze srbskega košarkarskega velikana Nikole Jokića odmevajo tudi v ZDA. Dennis Schröder: Osvojili bomo tudi naslov evropskih prvakov!
    Miha Šimnovec 28. 8. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Lauri Markkanen

    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Lauri Markkanen je veliki zvezdnik finske košarkarske reprezentance, ki na evropskem prvenstvu meri najvišje doslej. V skandinavskem derbiju jutri s Švedi.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nemška košarkarska reprezentancaDennis SchroderFranz WagnerAlperen SengünTurčijarigaeurobasket 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Po uboju Charlieja Kirka

    Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

    FBI preiskuje 22-letnega osumljenca, Trump obtožuje demokratskega donatorja Georgea Sorosa.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 15. 9. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belfast

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    15. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo