Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

Zdelo se je že, da bodo turški košarkarji z Alperenom Šengunom (28 točk) na čelu prevelik zalogaj za Nemce, ki so večji del sinočnjega finala evropskega prvenstva v Rigi lovili zaostanek. A v ključnih trenutkih so predlanski svetovni prvaki unovčili svoje bogate izkušnje in jeziček na tehtnici prevesili na svojo stran za zmago z 88:83 (66:67, 40:46, 24:22).

V nemškem moštvu je bil tokrat najbolj učinkovit Isaac Bonga, ki je dosegel 20 točk (z metom iz igre 8:11, za tri: 4:4!). »Še sam ne morem verjeti, da ...