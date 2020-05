Čakali so na evroligo, zdaj morajo ponuditi konkretne odgovore

Ligo ABA so prekinili pred zadnjim kolom in polfinalom končnice.







Crvena zvezda si je že v ponedeljek zagotovila mesto v evroligi.







Kdo bo ob Partizanu jeseni še igral v evropskem pokalu?

Koper Primorska je februarja tudi s prepolovljeno zasedbo osvojila slovenski pokal, a nato doživela nove hude udarce. FOTO: Uroš Hočevar

V Stožicah ostajajo optimisti

V Nemčiji štart 6. junija Podobno kot pri nogometu so Nemci podjetni tudi pri košarki, saj bodo prekinjeno prvenstvo nadaljevali 6. junija v Münchnu s turnirjem desetih najboljših moštev, razdeljenih v dve skupini. Med nastopajočimi bo tudi slovenski reprezentant Žan Mark Šiško v dresu vodilnega Bayerna, njegov prvi tekmec pa bo Ulm, ki ga vodi nekdanji kapetan naše izbrane vrste Jaka Lakovič.

Ljubljana – Po ponedeljkovi razglasitvi predčasnega konca evrolige in evropskega pokala brez uradnih zmagovalcev lahko skoraj brez kančka dvoma pričakujemo, da se bo za enako odločitev danes odločila tudi skupščina regionalne lige ABA. Ne nazadnje je poltretji mesec čakala na ukrepe evropskega »velikega brata«, ki je razblinil njeno največjo uganko: v prihodnji sezoni bo v evroligi tekmovalo istih 18 moštev kot letos, torej tudi Crvena zvezda, Partizan pa je na seznamu osmih že znanih udeležencev evropskega pokala.Partizan 17 zmag in 4 porazi, Budućnost 15:6, Crvena zvezda 14:7, Cedevita Olimpija in Mornar po 13:8, Koper Primorska 12:9, FMP 12:9, Igokea in Cibona po 7:14, Zadar, Mega Bemax in Krka po 6:16. Takšen je vrstni red v ligi ABA pred zadnjim kolom in končnico, pri njem pa bo očitno tudi ostalo v nekakšni neuradni razvrstitvi. A če že ne moremo pričakovati, da bi lahko zastopniki 12 klubov danes razglasili za prvaka vodilnega po 21 kolih, se ne bodo mogli ogniti odločitvi, kdo naj še napreduje v evropski pokal, in ali naj kdo sploh izpade iz lige ABA.»Zmagovalka« tedna je nedvomno Crvena zvezda, ki si je zagotovila nov evroligaški mandat, zato lahko njen predsedniknavihano kaže osle beograjskemu tekmecu Partizanu, ki so se mu v hipu razblinili vsi načrti. »Črno-beli« so se že videli v evroligi, bodisi kot zmagovalci regionalnega prvenstva bodisi kot prvaki evropskega pokala, v katerem so bili odlično na poti. Ostali pa bodo praznih rok, le s tolažilno vstopnico za vrnitev med drugokategornike stare celine, kakršno je prejelo še sedem moštev: Virtus Bologna, Promitheas Patras, Reyer Venezia, Monaco, Unics Kazan, Unicaja Malaga in Tofaš Bursa.O preostalih 16 udeležencih naj bi odločali končni vrstni redi v nacionalnih in regionalnih prvenstvih, ki pa jih bo povečini zelo težko določiti. Tudi v ligi ABA, ki so jo letos v evropskem pokalu zastopala tri moštva, ob Partizanu še Budućnost in Cedevita Olimpija. Ljubljančani so na lestvici prekinjenega prvenstva četrti, toda če bi obveljalo, da je razpredelnica končna in bi pri moštvih z enakim številom točk upoštevali rezultate medsebojnih tekem, bi zdrsnila stopničko nižje. Klonila je namreč v obeh soočenjih z Mornarjem, ki je v tej sezoni tekmoval v Fibini ligi prvakov in ne skriva ambicije, da bi presedlal v močnejše tekmovanje.Negotovega položaja se zavedajo tudi v Stožicah, zato se optimistično oklepajo informacije, da naj bi v evropskem pokalu našli prostor za štiri zasedbe iz lige ABA, tako kot so to že večkrat storili; nazadnje v sezonah 2016/17 in 2018/19. Zanimivo pa je, da v letošnjem pravilniku ABA za razliko od prejšnjih sezon sploh ni črno na belem zapisano, na koliko mest v evropskem pokalu lahko računajo klubi iz regije. V takšnih primerih pa je vedno obilo možnosti za nepregledno mešetarjenje in delitev vstopnic po merilih, ki niso ravno v ponos športu.Koper Primorska je na regionalni lestvici v varni sredini, zato pa je toliko bolj kočljiva njena prihodnost. Po decembrskem množičnem eksodusu vseh glavnih adutov so se njene denarne težave dodatno poglobile zaradi stečaja podjetja predsednika kluba, kar je resno ogrozilo članstvo slovenskega prvaka v ligi ABA. Zato ima bržkone precej trdnejši položaj Krka, čeprav jo ta čas najdemo šele na zadnjem mestu. A če bi upoštevali njen izkupiček z neposrednimi tekmeci, bi se povzpela na 10. mesto in v primeru, da lige ne bi razširili na 14 moštev, na izpad obsodila Zadar. Da imajo Novomeščani najbolj stabilnega pokrovitelja, pa je že dolgo jasno.