Čakanja je konec, začenja se liga NBA

Dallas najprej s Houstonom

Goran Dragić bo v soboto igral proti Denverju. FOTO: Brad Rempel/USA Today Sports

- Danes ponoči se bo nadaljevala liga NBA. Tekme bodo v Disneyjevem mehurčku v Orlandu na Floridi. Nastopili bodo tudi trije Slovenci:(Dallas),(Miami) in(Denver).Zadnje tekme rednega dela so bile odigrane 12. marca, potem je sezono prekinila pandemija koronavirusa. Premor je trajal kar 141 dni. Danes ponoči in jutri bo pet tekem: Utah vs. New Orleans (0.30), LA Lakers vs. LA Clippers (3.00), Brooklyn vs. Orlando (20.30), Portland vs. Memphis in Washington vs. Phoenix (obe 22).Ponovni zagon sezone NBA 2019/20 bo dosegel navdušence v kar 215 državah, predvajan bo v 47 jezikih. Začetek prinaša tudi povsem nov pogled na tekme, ki bo poskrbel za boljšo vključenost navijačev. Vseh tekem rednega dela bo 88.Sodelovalo bo 22 ekip, v katerih je 89 tujih igralcev, ki prihajajo iz 34 različnih držav, med njimi so tudi evropske zvezde(Milwaukee),(Dallas),(Utah),(Denver) in(Indiana; poškodovan) ... Vsaka izmed 22 ekip ima vsaj enega tujega igralca, Mavericks kar sedem, je sporočila agencija Odmev.Določeni igralci bodo na svojih dresih nosili sporočila o družbeni enakosti. Dvaindvajset ekip bo odigralo po osem tekem od 30. julija do 14. avgusta v kompleksu ESPN Wide World of Sports v resortu Walt Disney na Floridi. Tekme se bodo zaključile 14. avgusta. Prvi del tekem v končnici se bo začel 17. avgusta.Približno polovica tekem bo prilagojenih ameriškemu terminu, polovica pa evropskemu. Dallas bo najprej igral v noči na soboto proti Houstonu (3.00), Denver in Miami se bosta merila v soboto zvečer (19.00).