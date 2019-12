Čančar je prvič zadel 22 let po Miličevem prvencu

USA TODAY Sports Luka Dončić se tudi pred Dallasovimi tekmami pripravlja na vrnitev pod obroče. Foto USA Today Sports

Dallas izgubil že dobljeno

V 28. tekmi košarkarjev Denverja v sezoni je končno prišel na svoj račun tudis svojima prvima točkama v ligi NBA. Slovenski reprezentant je drugič dobil priložnost za igro (prvič jo je za hip okusil 1. novembra), na parket je stopil v zadnjih dveh minutah in ponujeni čas dobro izkoristil. Le 58,2 sekunde pred koncem dvoboja je zadel dva prosta meta, s katerima je potrdil zmago s 128:104 v derbiju vodilnih zasedb zahodne konference. LA Lakers brez poškodovanega LeBrona Jamesa niso bili enakovreden tekmec.Čančar je na ta dan čakal vse življenje, še preden ga je Denver izbral na naboru NBA 2017 kot 49. po vrsti in še preden je avgusta letos podpisal triletno pogodbo, ki mu bo v tej sezoni navrgla 1,518 milijona dolarjev. Med 8. novembrom in 8. decembrom se je kalil v podružničnem moštvu Erie BayHawks v razvojni G-ligi, po vrnitvi v glavno Denverjevo zasedbo pa je moral potrpeti še na sedmih tekmah, preden ga je trenerprvič poslal v ogenj. In po osebni napakistatistika 22-letnega Koprčana v ligi NBA ni več prazna.Z dvema točkama je postal 11. v Sloveniji rojeni košarkar, ki se je vpisal med strelce v elitni ameriški ligi, na prvi pogled droben trenutek pa mu bo ostal v večnem spominu. Tako kot jeprvi slovenski koš v ligi NBA. Dosegel ga je 6. novembra 1997 ob zmagi njegovega Phoenixa nad New Jerseyjem s 111:99.»Najprej bi čestital Vlatku ob njegovem mejniku, saj se ni lahko uveljavljati v ligi NBA, če prideš vanjo skozi stranska vrata. Dokazovati se moraš na vsakem treningu, imeti veliko potrpljenja, ko na tekmah igrajo drugi, in biti pripravljen na občasno selitev v G-ligo. Ko spremljamoin njegove znanstveno-fantastične predstave, se vse skupaj zdi preprosto, pa ni, danes razmišlja Milič, ki ima svoj prvenec še vedno pred očmi.»Bilo je pred koncem tekme, ko je bilo že vse odločeno, spremljal pa me je branilec, ki je pred tem osvojil dva šampionska prstana s Houstonom (in leta 2008 še z Bostonom op. p.). Svoj edini koš sem dosegel z zabijanjem in po njem sem bil tako evforičen, kot da je šlo za odločilni točki za naslov prvaka. Od navdušenja sem Cassella kar objel in skupaj sva padla med reklame, nato pa me je debelo gledal, saj se mu ni sanjalo, kaj se dogaja,« se spominja prvi Slovenec v ligi NBA.Luka Dončić je zaradi načetega gležnja izpustil četrto zaporedno tekmo, ki pa je bila najbolj nenavadna doslej. Dallas je namreč pred večjo skupino slovenskih navijačev v slovenskih narodnih nošah, ki so ob polčasu zaplesal v ritmih polke, vodil s 85:55. Zadnjih 12 minut tekme pa je izgubil z 22:55, čeprav so tudi gostitelji nastopili brez dveh članov svoje udarne peterkein. Teksačane je pokopal organizator igrez 32 točkami, kar 20 točk jih pa je dosegel v zadnji četrtini – le eno manj kot vsi gostje skupaj, ki so ta del dvoboja izgubili z 21:47.»Nikoli še nisem videl karkoli podobnega,« je Lowryjev finiš ocenil Torontov trener. Razplet je šel v anale lige, saj se je prvič po 21. decembru 2009 primerilo, da je eno moštvo nadomestilo zaostanek 30 točk; takrat je Sacramento prekosil Chicago.Dončić se je pred tekmo razgibaval, tekal po igrišču in metal, vendar trenerše ni želel tvegati. Najprej želi videti slovenskega asa pod polno obremenitvijo na treningu, igro pa bi lahko morda okusil že v noči na petek proti San Antoniu. »Do konca koledarskega leta nas čakajo še štiri tekme in na eni od teh se bo Luka vrnil,« je skrivnosten Carlisle.