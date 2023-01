Čančar prispeval devet točk, ujeli so tudi Jordana

Košarkarji Denverja so v ligi NBA izgubili proti Milwaukeejem z 99:107. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je ob porazu svojega moštva dosegel devet točk. Kar 60 pa jih je ob zmagi Portland Trail Blazers proti Utah Jazz s 134:124 dosegel Damian Lillard. To mu je uspelo četrtič v karieri.

Vodilno moštvo zahodne konference Denver (34-15) je dvoboj v Milwaukeeju (31-17) odigralo brez Nikole Jokića in Jamala Murrayja, Vlatko Čanar pa se je prvič v sezoni znašel v prvi peterki. Na 106 odigranih tekmah v NBA je Primorec četrtič začel dvoboj. Igral je slabih 20 minut in se ustavil pri devetih točkah, štirih skokih in treh podajah. Izgubil je tri žoge in zadel tri od petih metov iz igre, od tega eno trojko.

Lillard nasul 60 točk in ujel tudi Jordana

Pri Denverju se je s 26 točkami najbolj izkazal Aaron Gordon s 26 točkami in 14 skoki, pri domačih pa Giannis Antetokounmpo s 33 točkami (od tega prosti meti 15/22) in 14 skoki. »Napadal sem, skušal priti do obroča in biti kar se da agresiven. To so moje prednosti,« je po tekmi razlagal Antetokounmpo. »Skušal sem uživati v dvoboju. Včasih si tako osredotočen, da kar malo pozabiš na to. Bolj kot uživam, večkrat pridem do prostih metov. Bolj kot prodiram, večkrat najdem proste soigralce,« je še dodal grški zvezdnik.

»Nismo dobili, kar smo si želeli, toda videl sem ogromno dobrih stvari. To nam bo pomagalo na nadaljnji poti,« pa je po koncu dejal trener Denverja Michael Malone.

Strelsko najbolj učinkovit je bil ponoči Damian Lillard. Zvezdnik Portlanda (23-25) je proti Utah Jazz (25-26) že po treh četrtinah ob zanesljivi predstavi svojega moštva prednjačil s 50 točkami. Do tega mejnika je prišel z 20 zaporednimi točkami ob koncu tretje četrtine. Do konca dvoboja je nasul še deset točk in četrtič v karieri presegel mejo 60 točk. Iz igre je zadel 21 od 29 metov, od tega devet od 15 za tri točke.

Damian Lillard (številka 0) po ene od doseženih košev. FOTO: Jaime Valdez/Usa Today Sports

Na lestvici košarkarjev s 60 ali več točkami se je Lillard s štirimi na tretjem mestu izenačil z Michaelom Jordanom in Jamesom Hardnom. Več jih imata zgolj Wilt Chamberlain (32) in Kobe Bryant (6). Na šestem mestu pa je od danes Lillard po doseženih trojkah v rednem delu lige NBA (2292).

Naslednje tekme Slovencev v ligi NBA? V petek zjutraj bosta igrala dva kluba: Chicago (Goran Dragić) bo ob 1.30 gostoval pri klubu Charlotte Hornets, Dallas (Luka Dončić) pa bo ob 4. uri stopil na parket v Phoenixu. Denver bo igral naslednjič v soboto zvečer (21.00) v Philadelphii.