Čančarjev Denver doživel prvi poraz v končnici

Košarkarji Denver Nuggets so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA doživeli prvi poraz. Na četrti tekmi so bili doma po podaljšku boljši košarkarji Minnesote Timberwolves s 114:108. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tokrat ni igral za Denver, ki zdaj v boju na štiri zmage vodi s 3:1.

Za Denver je s 43 točkami blestel srbski košarkar Nikola Jokić, ki je dodal še 11 skokov. Pri Minnesoti je bil najuspešnejši Anthony Edwards s 34 točkami. Dvojni dvojček sta pri domačih vpisala še Karl Anthony Towns in Rudy Gobert. Prvi je zbral 17 točk in 11 skokov, drugi pa 14 točk ter 15 skokov.

Tudi New York Knicks po zmagi nad Cleveland Cavaliers s 102:93 zdaj vodijo s 3:1 v zmagah. Jalen Brunson je zadel pet metov za tri točke in zbral 29 točk, v napadu mu je s 26 pomagal R.J. Barret. Knicks potrebujejo le še eno zmago in se bodo prvič po letu 2013 prebili prek prvega kroga končnice.

Za Cleveland je Darius Garland zbral 23 točk, Donovan Mitchell pa je tokrat končal le z 11 točkami, od tega je samo dve dosegel v drugem delu.

V najbolj izenačenem dvoboju večera so košarkarji Golden State Warriors pred domačimi navijači premagali Sacramento Kings in izid v zmagah poravnali na 2:2. Stephen Curry je za bojevnike dosegel 32 točk, ki jim je v zadnji četrtini uspelo zadržati svojo prednost.

Prav Curry je ob koncu dvoboja naredil nekaj napak, kar je omogočilo Sacramentu, da se vrne v igro. Najprej je zgrešil met za tri točke, nato pa zahteval minuto odmora, čeprav jih domača ekipa ni imela več na voljo. Po zadetem prostem metu Malika Monka in trojki De'Aarona Foxa so se kralji približali na točko zaostanka.

Na drugi strani je Curry spet zgrešil, tako da je imel Harrison Barnes priložnost, da odloči tekmo, a mu to z zadnjim metom na dvoboju, v katerem se je prednost 19-krat zamenjala, ni uspelo.

Pri domačih je Klay Thompson dodal 26 točk in Jordan Poole 22. Pri kraljih je blestel Fox, ki je dosegel 38 točk, Keegan Murray pa 23.

Košarkarji Boston Celtics so v Atlanti slavili s 129:121 in povedli s 3:1 v zmagah. Boston se je tako pobral po porazu na tretji tekmi. Tako Jayson Tatum kot Jaylen Brown sta dosegla po 31 točk za Kelte, pri Atlanti pa je Trae Young vpisal 35 točk in 15 podaj.