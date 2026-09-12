Čančarju poškodbe ne dajo miru: čaka ga nova operacija kolena

Slovenski košarkar Vlatko Čančar je staknil novo poškodbo. Na treningu svojega novega kluba San Pablo Burgos si je poškodoval notranji meniskus levega kolena, zaradi česar ga čaka operacija.

Čančarju se je nova nevšečnost pripetila na treningu po nerodnem gibu. Po opravljenih zdravniških pregledih je klub potrdil poškodbo notranjega meniskusa, po poročanju španskih medijev pa bo 29-letni Slovenec operiran v Münchnu.

Kako dolgo bo odsoten, za zdaj še ni znano, saj bo čas okrevanja odvisen od obsega poškodbe in vrste posega. Jasno pa je, da ga čaka nova daljša rehabilitacija.

Poškodbe mu v zadnjih letih niso prizanašale

Poškodbe Čančarju v zadnjih letih resnično niso prizanašale. Avgusta 2023 si je na prijateljski tekmi slovenske reprezentance proti Grčiji v Atenah strgal sprednjo križno vez levega kolena, zaradi česar je bil dalj časa odsoten s košarkarskih igrišč. Težave s poškodbami so ga spremljale tudi v naslednjih sezonah.

Čančar je bil leta 2017 član slovenske reprezentance, ki je osvojila naslov evropskega prvaka, Slovenijo pa je zastopal tudi na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu.

V ligi NBA je šest sezon igral za Denver Nuggets in z njimi v sezoni 2022/23 osvojil šampionski prstan. Po odhodu iz ZDA je v minuli sezoni igral za Milano, poleti pa se je vrnil v San Pablo Burgos, kjer je že igral pred selitvijo v NBA.