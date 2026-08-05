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Košarka

Kako je Carlisle na prvem treningu v Luki prepoznal Magica

Rick Carlisle, eden najboljših trenerjev v ligi NBA, je pohvalil talent slovenskega organizatorja igre in njegov slog igre primerjal z legendo moštva Lakers.
Luka Dončić bo osrednja figura nove ekipe Lakers. FOTO: Rich Storry/AFP
Galerija
Luka Dončić bo osrednja figura nove ekipe Lakers. FOTO: Rich Storry/AFP
P. Z.
5. 8. 2026 | 18:23
5. 8. 2026 | 18:31
4:27
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Rick Carlisle je potreboval le nekaj treningov, da je v Luki Dončiću prepoznal igralca, okoli katerega je mogoče zgraditi moštvo. Dončić, ki je v ligi NBA debitiral 17. oktobra 2018, je nekdanjega trenerja Dallas Mavericks s pregledom nad igro spominjal na legendarnega organizatorja igre Los Angeles Lakers Earvina »Magica« Johnsona.

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Carlislova primerjava danes zveni manj drzno kakor pred osmimi leti. Dončić je Dallas leta 2024 popeljal v finale lige NBA, v katerem so Mavericks po petih tekmah izgubili proti Boston Celtics. Februarja 2025 je bil nato v odmevni menjavi za Anthonyja Davisa poslan k Los Angeles Lakers.

Že prvi dan med veterani

Carlisle je v podkastu The Draymond Green Show povedal, da je Dončić že na prvih pripravljalnih tekmah prevzel pobudo v moštvu, v katerem so bili tudi izkušeni DeAndre Jordan, Wesley Matthews in Harrison Barnes.

Luka Dončić je bil v NBA najprej varovanec Ricka Carlisla. FOTO: Jerome Miron/USA TODAY Sports
Luka Dončić je bil v NBA najprej varovanec Ricka Carlisla. FOTO: Jerome Miron/USA TODAY Sports

»Igral je kot Magic Johnson. Skakal je in podajal na vse strani, pri tem pa sploh ni iskal svojih točk,« se je spominjal Carlisle. Soigralcem je že tedaj dejal, da imajo pred seboj igralca Johnsonovega tipa – visokega organizatorja igre, ki lahko nadzoruje ritem, zbira skoke in ustvarja priložnosti za druge.

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Presenečenje iz Los Angelesa: ob Dončiću znova štirikratni prvak?

Primerjava ni izhajala iz podobnosti v načinu gibanja ali telesnih značilnostih, temveč predvsem iz Dončićevega razumevanja prostora. Že kot novinec je znal predvideti razvoj akcije in s podajo kaznovati obrambno odločitev, še preden so jo drugi igralci povsem prepoznali.

Od krila do organizatorja igre

Carlisle sprva ni bil prepričan, na katerem položaju bo Dončić najučinkovitejši. Zaradi višine – meri približno 203 centimetre – ga je videl predvsem kot krilo. Dončić pa je vztrajal, da je organizator igre.

Po osmih ali desetih tekmah mu je strokovni štab zaupal vodenje napada. Dennis Smith mlajši se je preselil iz začetne peterke, žoga pa je vse pogosteje ostajala v Dončićevih rokah. S tem je Dallas dobil osrednjega ustvarjalca, Slovenec pa vlogo, ki je v naslednjih sezonah opredelila njegovo kariero.

Dončić je takoj navdušil Carlisla. FOTO: Richard Rodriguez/AFP
Dončić je takoj navdušil Carlisla. FOTO: Richard Rodriguez/AFP

»Z vidika talenta in sposobnosti je najbolj edinstven igralec, s katerim sem kadarkoli sodeloval,« je dejal Carlisle. Izpostavil je tudi njegovo tekmovalnost, poznavanje podrobnosti igre in sposobnost prilagajanja obrambi. Po njegovih besedah morajo tekmeci proti Dončiću nenehno iskati nove rešitve, saj hitro prepozna njihove namere in izkoristi ponavljajoče se vzorce.

Nova odgovornost v Los Angelesu

Dončić je leta 2019 postal novinec leta, do konca sezone 2025/26 pa je bil šestkrat izbran v prvo peterko lige NBA. V 514 tekmah rednega dela je v prvih osmih sezonah v povprečju dosegal 29,2 točke, 8,5 skoka in 8,2 asistence.

Lakers so njegovo dolgoročno vlogo potrdili že avgusta 2025, ko so z njim podaljšali pogodbo. Po odhodu LeBrona Jamesa, ki je julija 2026 podpisal za Philadelphia 76ers, je Dončić postal nesporno osrednje ime moštva in igralec, od katerega bo odvisna smer ene najuspešnejših franšiz v zgodovini lige.

Carlislova zgodba zato ni le spomin na nadarjenega novinca. Je tudi pojasnilo, zakaj so bila pričakovanja okoli Dončića od začetka tako visoka. Primerjava z Magicom Johnsonom ni pomenila napovedi enake kariere, temveč zgodnjo ugotovitev, da ima Slovenec redko sposobnost oblikovati igro celotnega moštva. V Los Angelesu bo moral to sposobnost zdaj pretvoriti še v boj za naslov prvaka, ugotavlja španski časnik AS

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Luka DončićLiga NBADallas MavericksNBARick CarlisleLos Angeles LakersMagic JohnsonLeBron JamesLA Lakers

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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