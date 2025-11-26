Čarovnik iz Slovenije potreboval le 41 tekem, legendarni Magic kar 1096

»Lahko smo nevarni, toda iz tekme v tekmo bomo polagali račune,« je po zanesljivi zmagi proti mestnim tekmecem in še eni prepričljivi predstavi umirjal evforijo Luka Dončić. Njegovim mejnikom pa ni in ni konca. Davi je presegel celo legendarnega Magica Johnsona.

Eden od najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA in petkratni prvak je v 1096 tekmah za Los Angeles Lakers šetkrat dosegel 40 točk ali več, 26-letni Ljubljančan pa je z današnjimi 43 točkami že v 41. tekmi v dresu Lakersov presegel njegov učinek. Dončić je v 51 tekmah od skupno 461. dosegel vsaj 40 točk in proti Los Angeles Clippers izenačil svoj sezonski rekord z 32. točkami v prvem polčasu in 24. v prvi četrtini. Za deseti trojni dvojček v karieri z najmanj 40 doseženimi točkami mu je zmanjkal le skok.

V noči na soboto bodo Los Angeles Lakers gostili Dallas, ki ima v tej sezoni manj zmag, kot Dončić tekem, na katerih je dosegel 40 točk ali več.