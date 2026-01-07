  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Luka Dončić in LeBron James sta zrežirala četrto zmago Los Angeles Lakers na zadnjih petih tekmah, s 111:103 so bili boljši od New Orleans Pelicans.
    Po intervenciji trenerja med prazniki so LA Lakers dobili štiri od zadnjih petih tekem. FOTO: Stephen Lew/Reuters
    Galerija
    Po intervenciji trenerja med prazniki so LA Lakers dobili štiri od zadnjih petih tekem. FOTO: Stephen Lew/Reuters
    Nejc Grilc
    7. 1. 2026 | 05:27
    7. 1. 2026 | 05:38
    3:46
    A+A-

    Na gostovanju v New Orleansu so Los Angeles Lakers potrebovali zvezdniški dvojec v najboljši izvedbi, več bi si od predstave LeBrona Jamesa in Luke Dončića težko želeli. Vsak sta dosegla po 30 točk za težko, a pomembno zmago proti New Orleansu s 111:103, Dončić jo je potrdil z dvema trojkama ob koncu zadnje četrtine, katerim niso mogli verjeti niti na uradnih profilih lige NBA.

    Osmi zaporedni poraz so vpisali košarkarji New Orleansa, pa vendar v zadnjem obdobju ne igrajo slabo. Tokrat je eksplodiral Trey Murphy in dosegel rekord kariere z 42 točkami, dobro igra nekdanji košarkar Olimpije Karlo Matković, tudi Zion Williamson se počasi vrača v formo.

    Tako so večji del tekme LA Lakers na na papirju najlažjem gostovanju v ligi zaostajali, šele ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine so z delnim izidom 18:4 prišli v vodstvo. Največ so vodili za devet točk, a so se tudi v zadnjem delu domači še približali na štiri točke po košu Matkovića.

    Tekmo je znova, enako kot v noči na ponedeljek, z dvema neverjetnima trojkama odločil Dončić. Tokrat je obe zadel ob izteku napada, obe brez ravnotežja in iz na videz nemogočega položaja. Prvo je zadel iz kota, drugo dve minuti pred koncem tekme pa z desne strani, ko je bil nekoliko naslonjen na LeBrona Jamesa. Tudi on ni mogel verjeti svojim očem, še uradni profil lige NBA se je na omrežju X po tekmi spraševal, če se Luka šali s tekmeci.

    LeBron James, Luka Dončić in boljša obramba. To je recept, ki Lakers ohranja nad gladino. FOTO: Chris Graythen/AFP
    LeBron James, Luka Dončić in boljša obramba. To je recept, ki Lakers ohranja nad gladino. FOTO: Chris Graythen/AFP

    Očitno v zadnjem obdobju Luka lahko zadane le nemogoče mete za tri, tudi na tekmi z New Orleansom ni bil pri metu z razdalje (3/10). Zato pa je bil toliko bolj uspešen v raketi, skupno je iz igre metal 11/22, dodal je še 10 asistenc za lepega trojnega dvojčka. Pet izgubljenih žog bode v oči, a so bile tokrat vsaj posledica neuspešnih drznih podaj v raketo.

    Odlično je s Slovencem sodeloval tudi LeBron, ki je prav tako končal s 30 točkami, zadeval trojke in uro znova zavrtel nazaj z dvema atraktivnima zabijanjema. Svoj delček v mozaik je pristavil še DeAndre Ayton (18 točk, 11 skokov) in to je bilo dovolj, da so Jezerniki prišli do 23. zmage v sezoni.

    Časa za oddih nimajo veliko, že jutri zjutraj (3.30) jih čaka dvoboj z odličnim San Antoniom, ki bo imel na voljo tudi Victorja Wembanyamo. Francoz je dve tekmi izpustil zaradi udarca v koleno, proti Memphisu se je vrnil na parket.

    New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32)
    Murphy 42, Williamson 15, Queen 10 in 13 skokov; Dončić 30, 10 asistenc in 2 skoka v 37:29, James 30, 8 skokov in 8 asistenc, Ayton 18 in 11 skokov.

    Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 120:116
    Orlando Magic - Washington Wizards 112:120
    San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 105:106
    Miami Heat - Minnesota Timberwolves 94:122

