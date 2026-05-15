Časten poraz Cedevite Olimpije proti Crveni Zvezdi

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tretji, odločilni tekmi četrtfinala lige Aba v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi s 86:95 (15:27, 46:49, 70:66). Ljubljančani niso napravili presenečenja in so obstali v četrtfinalu tekmovanja. A poslovili so se častno.

Pokazali so veliko željo, borbenost, toda to je bilo premalo, da bi prekinili črno serijo porazov proti Crveni zvezdi v Beogradu. Pokopala jih je zadnja četrtina oziroma zadnjih šest minut, v katere so vstopili z neodločenim izidom 77:77, po treh četrtinah pa so celo vodili za štiri točke. V odločilnih trenutkih pa niso imeli mirne roke, kar so izkušeni evroligaši iz Beograda znali kaznovati.

Ljubljančani so igrali vzpodbudno. FOTO: Aba liga

Po velikem preobratu na drugi tekmi v Ljubljani so igralci Olimpije v Srbijo odpotovali z veliko mero optimizma, čeprav niso mogli računati na pomoč Jake Blažiča, tudi Dewayne Stewart pa ni bil popolnoma zdrav. So pa gosti takoj pokazali, kako mislijo priti do uspeha. Že v prvem napadu domačih so storili tri osebne napake, tudi v nadaljevanju pa pri agresivnosti niso popuščali. Toda domači so izvrstno izvajali proste mete, ker pa Ljubljančani niso uspešno zaključevali napadov, so po prvi četrtini zaostajali za 12 točk.

Rok Radović je igral dobro. FOTO: Aba liga

V drugi pa so se prebudili tudi v napadu, tekmece so začeli loviti, tik pred koncem polčasa je Aleksej Nikolič izenačil na 46:46, toda nato je v zadnji sekundi izid prvega dela z zadeto trojko postavil Semi Ojeleye. Prvi polčas je v ljubljanski vrsti odlično odigral Ognjen Jaramaz, vendar se je na koncu poškodoval, tako da svoji ekipi ni mogel več pomagati. Kljub temu, da ga je v nadaljevanju dokaj dobro zamenjal mladi Turek Derin Can Ustun, je v končnici drugega polčasa tudi to prišlo do izraza. Poznalo pa se je, da tudi Stewart ni bil pravi.

Po izidu 77:77 so Ljubljančani Beograjčanom dovolili, da so s sedmimi točkami ušli, igra na vse ali nič pa v zadnjih minutah ni obrodila sadov. Pri Cedeviti Olimpiji je Nikolić dosegel 17 točk, Matthew Hurt točko manj, prvo ime tekme pa je bil košarkar Crvene zvezde Jared Butler, 19 točkam je dodal pet skokov in sedem asistenc.