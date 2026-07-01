Če je Los Angeles ustrelil v prazno, bo naslednji na izhodnih vratih Dončić

Brez hude krvi, a tudi brez posebnega pompa se je končalo obdobje LeBrona Jamesa v Los Angelesu. Vodstvo najbolj slavne franšize na svetu zre v prihodnost, kjer bo imel osrednjo vlogo Luka Dončić, drugi najboljši igralec vseh časov pa si bo vzel še nekaj časa za premislek in izbiro zadnje postaje v dolgoletni karieri. Slovo Jamesa vodstvu Jezernikov odpira številna vrata, priložnosti za prenovo moštva po Dončićevi meri preprosto ne smejo zapraviti, v nasprotnem se lahko zgodi, da bo naslednji na izhodnih vratih slovenski as.

»Ob sebi želim atletskega centra, lažje mi je, če igram z igralcem, ki zna dobro voditi žogo, potrebujemo tudi obrambno naravnane krilne igralce, ki znajo metati za tri,« je Dončić odkril svoj pogled na prednostne naloge letošnjega poletja. Vodstvo ni izgubljalo časa, spogledovali so se z Jalenom Durenom, ki bo najbrž ostal v Detroitu, na koncu pa so se z Utahom dogovorili za menjavo za 218 cm visokega Walkerja Kesslerja. Zelo nadarjeni center, tudi občasni ameriški reprezentant, ni bil zadovoljen s ponudbo v Utahu, z Los Angelesom pa bo podpisal štiriletno pogodbo za kar 130 milijonov dolarjev.