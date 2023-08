Če Luka Dončić ne bi verjel v uspeh, ne bi niti prišel

V nadaljevanju preberite:

Med prvimi tremi pustolovščinami na svetovnih prvenstvih je slovenske barve branilo 26 košarkarjev, rekorderja sta Goran Dragić in Uroš Slokar s stoodstotno udeležbo. Letos se bo seznam dodatno podaljšal, med novinci bo tudi največji zvezdnik mundiala – Luka Dončić. Ko je Slovenija zadnjič igrala med zemeljsko elito, je bil s 15 leti še premlad za ognjeni krst, pri 24 letih pa je že pravi veteran neštetih težkih bitk in izjemen zbiralec lovorik. Letošnje SP je predvidel kot lepo priložnost za obogatitev rubrike reprezentančni podvigi – po poškodbah Vlatka Čančarja in Eda Murića pa je moral nekoliko prilagoditi scenarij. Prvič v vlogi kapetana izbrane vrste.

Slovenci lahko objokujemo svoje izgube, imamo pa tudi razlog za zadovoljstvo. Kaj je Dončić zagotovil po lanskem EP in ostal mož beseda? Druščina velikih slovenskih košarkarjev, ki niso nikoli igrali na mundialu, bo v Okinavi izgubila svojega mladega, a že lep čas najslavnejšega člana. Kdo je ostal v njej? Za Dončića bo letošnje SP četrto veliko tekmovanje v reprezentančnem dresu. Večplastni korak nazaj je zanj pomenilo lansko EP, zakaj? Letvica najboljšega slovenskega košarkarja ostaja visoko tudi po izgubi pomembnih soborcev, a za pomembno uganko še nimamo odgovora.