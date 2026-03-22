Če obstajajo meje, jih podira Luka Dončić. Bo tudi najkoristnejši igralec?

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na devetih zaporednih tekmah ob nizu zmag dosegel vsaj 30 točk. Los Angeles Lakers so z njegovo pomočjo skočili na tretje mesto zahodne konference.

Ljubljančan se je z zlatimi črkami znova vpisal v zgodovino lige NBA. Ob tesni zmagi moštva Los Angeles Lakers proti ekipi Orlando Magic s 105:104 je kljub nemirni roki (met 12:30, za tri 3:13) dosegel 33 točk in s tem postavil še en edinstven mejnik: postal je prvi košarkar doslej, ki je na devetih zaporednih obračunih, na katerih je njegova ekipa zmagala, vselej presegel mejo 30 točk. Čeprav je bil Dončić osrednja osebnost tekme, v kateri si je zaradi izzivanja domačega Gruzinca Goge Bitadzeja, prislužil tudi 16. tehnično napako in suspenz tekme, je zmago v izdihljajih tekme z natančnim metom zagotovil Luke Kennard.

Zasenčil klubske legende

Dončićeva forma v zadnjem obdobju meji na neverjetno. V nizu devetih zmag je v povprečju dosegal 40,9 točke, 8,9 skoka in 7,4 asistence na tekmo. V dolgi in z lovorikami bogati zgodovini franšize iz mesta angelov ni dosegel še noben zvezdnik pred njim.

Priznani analitik mreže ESPN, Stephen A. Smith, je poudaril razsežnost tega podviga:

»Ne Shaquille O'Neal, ne Kobe Bryant, ne Magic Johnson. Nihče od njih ni uprizoril česa podobnega.«

Slovenec je svojo strelsko stalnost potrdil tudi z dejstvom, da je na dveh zaporednih tekmah skupaj zbral kar 100 točk, vključno z izjemnim 60-točkovnim večerom proti ekipi Miami Heat.

Tudi, ko ni tako natančen, Luka Dončić zlahka doseže 30 ali več točk. FOTO: Julio Aguilar/Getty Images Via Afp

Znova v igri za MVP

Izjemne predstave so Dončića izstrelile pod sam vrh v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP). Na uradni lestvici je z devetega mesta napredoval na drugo, kjer zdaj zaostaja le še za zvezdnikom Oklahome, Shaijem Gilgeousom-Alexandrom.

Dončićev vpliv na igro jezernikov je spreminjajoč. To je njegova prva celotna sezona v kultnem »škrlatno-zlatem« dresu, pod njegovim vodstvom pa se je ekipa z razmerjem zmag in porazov 45:25 povzpela na tretje mesto Zahoda. Čeprav so navijači v Los Angelesu vajeni prevlade košarkarskih velikanov, Dončićev niz napoveduje novo obdobje, ki bi lahko krojilo usodo franšize v končnici.

Dončićev neustavljivi pohod v zmagovitem nizu je naslednji: 33 točk je dosegel proti Orlando, 60 proti Miamiju, 40 in 36 proti Houstonu, 30 proti Denverju, 51 proti Chicago, 31 proti Minnesoti, 35 proti New York in 44 proti Indiani.