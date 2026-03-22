Košarka

Če obstajajo meje, jih podira Luka Dončić. Bo tudi najkoristnejši igralec?

Slovenski as je v Orlandu postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na devetih zaporednih tekmah ob nizu zmag dosegel vsaj 30 točk.
Luka Dončić (desno) je v sijajni formi in iz tekme v tekmo piše zgodovino lige NBA. FOTO: Julio Aguilar/Getty Images Via AFP
Luka Dončić (desno) je v sijajni formi in iz tekme v tekmo piše zgodovino lige NBA. FOTO: Julio Aguilar/Getty Images Via AFP
G. N.
22. 3. 2026 | 07:35
22. 3. 2026 | 07:56
3:23
A+A-

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na devetih zaporednih tekmah ob nizu zmag dosegel vsaj 30 točk. Los Angeles Lakers so z njegovo pomočjo skočili na tretje mesto zahodne konference. 

Ljubljančan se je z zlatimi črkami znova vpisal v zgodovino lige NBA. Ob tesni zmagi moštva Los Angeles Lakers proti ekipi Orlando Magic s 105:104 je kljub nemirni roki (met 12:30, za tri 3:13) dosegel 33 točk in s tem postavil še en edinstven mejnik: postal je prvi košarkar doslej, ki je na devetih zaporednih obračunih, na katerih je njegova ekipa zmagala, vselej presegel mejo 30 točk. Čeprav je bil Dončić osrednja osebnost tekme, v kateri si je zaradi izzivanja domačega Gruzinca Goge Bitadzeja, prislužil tudi 16. tehnično napako in suspenz tekme, je zmago v izdihljajih tekme z natančnim metom zagotovil Luke Kennard

Zasenčil klubske legende 

Dončićeva forma v zadnjem obdobju meji na neverjetno. V nizu devetih zmag je v povprečju dosegal 40,9 točke, 8,9 skoka in 7,4 asistence na tekmo. V dolgi in z lovorikami bogati zgodovini franšize iz mesta angelov ni dosegel še noben zvezdnik pred njim. 

Priznani analitik mreže ESPNStephen A. Smith, je poudaril razsežnost tega podviga: 

»Ne Shaquille O'Neal, ne Kobe Bryant, ne Magic Johnson. Nihče od njih ni uprizoril česa podobnega.«

Slovenec je svojo strelsko stalnost potrdil tudi z dejstvom, da je na dveh zaporednih tekmah skupaj zbral kar 100 točk, vključno z izjemnim 60-točkovnim večerom proti ekipi Miami Heat.

Tudi, ko ni tako natančen, Luka Dončić zlahka doseže 30 ali več točk. FOTO: Julio Aguilar/Getty Images Via Afp
Tudi, ko ni tako natančen, Luka Dončić zlahka doseže 30 ali več točk. FOTO: Julio Aguilar/Getty Images Via Afp

Znova v igri za MVP

Izjemne predstave so Dončića izstrelile pod sam vrh v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP). Na uradni lestvici je z devetega mesta napredoval na drugo, kjer zdaj zaostaja le še za zvezdnikom Oklahome, Shaijem Gilgeousom-Alexandrom

Dončićev vpliv na igro jezernikov je spreminjajoč. To je njegova prva celotna sezona v kultnem »škrlatno-zlatem« dresu, pod njegovim vodstvom pa se je ekipa z razmerjem zmag in porazov 45:25 povzpela na tretje mesto Zahoda. Čeprav so navijači v Los Angelesu vajeni prevlade košarkarskih velikanov, Dončićev niz napoveduje novo obdobje, ki bi lahko krojilo usodo franšize v končnici. 

Dončićev neustavljivi pohod v zmagovitem nizu je naslednji: 33 točk je dosegel proti Orlando, 60 proti Miamiju, 40 in 36 proti Houstonu, 30 proti Denverju, 51 proti Chicago, 31 proti Minnesoti, 35 proti New York in 44 proti Indiani.

Več iz teme

Luka DončićLiga NBALos Angeles LakersShai Gilgeous-AlexanderMVP

