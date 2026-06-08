Če ostanejo v Izraelu, bodo prejeli Dončićevo najljubšo uro

Razmere v izraelski košarki so se po novi prekinitvi premirja in izmenjavi ognja z Iranom zaostrile. Polfinalna tekma izraelskega prvenstva med Hapoelom iz Tel Aviva in Hapoelom iz Jeruzalema je bila prekinjena pri vodstvu Tel Avivčanov s 77:67, dvorano so izpraznili zaradi varnostnih siren. Tekma se nato ni nadaljevala.

Zaradi negotovega položaja se je Hapoel iz Tel Aviva znašel pred resno kadrovsko težavo. Del tujih košarkarjev naj bi razmišljal o odhodu iz Izraela, Antonio Blakeney in Daniel Oturu pa sta državo že zapustila.

Prvi mož kluba Ofer Yannay je zato igralcem ponudil poseben bonus. Vsak član ekipe naj bi lahko izbral luksuzno uro Audemars Piguet Royal Oak, vredno približno 50.000 evrov. Pogoj je jasen: igralci morajo ostati v klubu do konca sezone, Hapoel pa mora osvojiti naslov izraelskega prvaka.

Zlati model Royal Oak na zapestju Luke Dončića, ocenjen na okrog četrt milijona dolarjev. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Hapoel je v tej sezoni eden glavnih kandidatov za lovoriko, v moštvu pa igrata tudi Vasilije Micić in Chris Jones. Slednji naj bi bil na seznamu želja Crvene zvezde, med igralci, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi varnostnih razmer, pa se omenja tudi Tai Odiase. Nadaljevanje serije in odločitev o tem, ali bodo tekme odigrali pred prazno dvorano, bodo sprejeli v prihodnjih dneh.