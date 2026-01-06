Cedevita Olimpija v drugem polčasu močno popustila

Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili derbi skupine A evropskega pokala proti turškemu Bahčešehirju, kar je boleč udarec njihovim ambicijam o drugem mestu v skupini. Gostje so bili v Stožicah boljši s 67:59.

Cedevita Olimpija – Bahčešehir 59:67 (14:13, 35:25, 45:47) Dvorana Stožice, gledalcev 2702, sodniki: Peruga (Španija), Balak (Izrael), Cici (Albanija). Cedevita Olimpija: Stewart 6, Gibson 25 (14:14), Nikolić 16 (9:10), Brajković 6, Blažič 4, Kennedy 2; Bahčešehir: Ford 4, Homesley 9 (2:3), Koprivica 2, Mitchell 13 (4:4), Flynn 4 (2:2), Akpinar 12, Cavanaugh 12 (1:2), Williams 9 (3:4), Hale 2. Prosti meti: Cedevita Olimpija 23:24, Bahcesehir 12:15; met za tri točke: Cedevita Olimpija 2:18 (Gibson, Nikolić), Bahčešehir 9:28 (Akpinar 4, Cavanaugh 3, Homesley, Mitchell); osebne napake: Cedevita Olimpija 19, Bahčešehir 24.

Za Ljubljančane je bil to peti poraz v trinajstih nastopih v evropskem pokalu in hkrati tretji poraz proti Bahčešehirju v zadnjih desetih mesecih. Turki so namreč zmagali tako v četrtfinalu prejšnje sezone kot na prvi tekmi te sezone 22. oktobra, 92:76.

Do konca rednega dela je še pet tekem, Cedevita Olimpija pa bo le eno igrala pred domačo publiko. V naslednjem krogu jo čaka gostovanje pri Klaipedi v Litvi. V izločilne boje vodi prvih šest mest v skupini. Prvi dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa bodo igrala še osmino finala.

Cedevita Olimpija danes ni bila zrela za zmago. Čeprav je na glavni odmor odšla s prednostjo desetih točk in v zadnji četrtini nadoknadila zaostanek 51:57, v zadnjih petih minutah ni imela dovolj orožij za turško zasedbo.

Med strelce se je vpisalo zgolj šest igralcev, le Umoja Gibson s 25 točkami (17 v prvem polčasu, prosti meti 14:14) in Aleksej Nikolić (16 točk, trojke 1:8) pa sta se kolikor toliko enakovredno kosala z gosti.

Cedevita Olimpija je zadela dve trojki, skok je izgubila z 28:42, tudi v večini ostalih elementov igre pa ni imela svojega večera. 59 doseženih točk je njen najslabši strelski izkupiček v tej sezoni v vseh tekmovanjih. Drugi najslabši je 71 točk, ki jih je dosegla ob porazu proti Budućnosti v drugem krogu lige ABA v začetku oktobra.