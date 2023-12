Cedevita Olimpija blizu zmage, a spet praznih rok

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. krogu evropskega pokala (skupina A) izgubili s Joventutom z 81:83 (26:22, 45:49, 63:66). Ljubljančani so podaljšali niz porazov v evropskem pokalu na šestnajst tekem. Danes so pokleknili v Badaloni proti Joventutu z 81:83.

Ljubljančani zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od 1. februarja letos, ko so v prejšnji sezoni evropskega pokala doma premagali predstavnika iz Benetk. V novi sezoni so izgubili vseh enajst tekem. Cedevita Olimpija bo v 2023 odigrala še pet tekem, dve v evropskem pokalu in tri v regionalnem tekmovanju. V soboto jo najprej ob 15. uri čaka slovenski derbi v ligi Aba proti Krki v Stožicah, naslednji teden na evropskem parketu pa Bešiktaš iz Istanbula.

Joventut: Cedevita Olimpija 83:81 (22:26, 49:45, 66:63) Olimpijska dvorana Badalona, gledalcev 2500, sodniki Mogulkoc, Celik (oba Turčija), Laurinavičius (Litva).

Joventut: Thomas 12, Busquets 13 (4:5), Ribas 3, Prey 4, Brodziansky 10 (3:4), Andrews 14 (5:5), Ružić 5, Feliz 12 (1:2), Tomić 10; Cedevita Olimpija: Stewart 20 (4:5), Sow 8 (2:3), Cobbs 11 (4:4), Glas 6 (1:2), Blažič 11 (3:4), Matković 15 (1:2), Ščuka 10; prosti meti: Joventut 13:16, Cedevita Olimpija 15:20; met za tri točke: Joventut 8:26 (Thomas 2, Busquets, Ribas, Brodziansky, Andrews, Ružić, Feliz), Cedevita Olimpija 10:21 (Stewart 4, Blažič 2, Ščuka 2, Cobbs, Glas); osebne napake: Joventut 18, Cedevita Olimpija 18.

Ljubljančani so bili proti Joventutu blizu zmage že na prvi tekmi v Stožicah sredi oktobra, ki so jo izgubili po podaljšku, tudi tokrat pa so zapravili lepo priložnost za uvodni dve točki. Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnjih trenutkih. Medtem ko so bili Katalonci dovolj natančni, sta pri Cedeviti Olimpiji poskuse za tri točke zgrešila Jaka Blažič in Justin Cobbs. Slednji je imel v zadnji sekundi met za zmago, Blažič pa je ni bil dovolj natančen 15 sekund pred zaključkom pri vodstvu domačih za točko.

Simone Pianigiani je bil razočaran. FOTO: Cedevita Olimpija

Povrh vsega se je v tretji četrtini poškodoval Amadou Sow. Pri prodoru pod koš je nerodno doskočil in odšepal z igrišča z bolečino v kolenu. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila DJ Stewart z 20 točkami (trojke 4:6) in Karlo Matković s 15 (13 skokov). Po enajst sta jih dodala Justin Cobbs (10 podaj) in Jaka Blažič, deset pa Luka Ščuka.