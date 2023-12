Cedevita Olimpija: boleč poraz št. 13

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 13. kolu evropskega pokala v Rigi izgubili proti ukrajinski ekipi Prometej s 100:105 (77:78, 55:60, 30:24; Blažič 26, Cobbs 23, Matković 17, Jones 15, Glas 14, Radović 5; Clavell, Odiase po 17).).

To je bil že 13. poraz Cedevite Olimpije v tej sezoni omenjenega tekmovanja u in je ta tako na zadnjem mestu v skupini A. Za Prometej je to bila sedma zmaga in ostaja v boju za končnico. Izbranci trenerja Simoneja Pianigianija bi si z zmago ohranili teoretične možnosti za preboj v končnico, zdaj teh ni več.

Ljubljančani so v začetku držali prednost v svojih rokah, po košu Jake Blažiča je bilo 13:7. Izenačeno prvo četrtino je Cedevita Olimpija na koncu dobila s šestimi točkami prednosti. V drugi četrtini se slovenski zasedbi ni uspelo odcepiti od tekmeca, Prometej je vseskozi držal stik, nato pa sredi četrtine tudi povedel z 42:41. Blažič je z metom za tri točke Cedevito Olimpijo znova popeljal v vodstvo (45:42). Obe ekipi sta bili še naprej razpoloženi v napadu, prednost se je nekajkrat izmenjala, ob polčasu pa so domačini vodili za pet točk (60:55).

Tudi po glavnem odmoru sta ekipi nadaljevali v enakem slogu. Gregor Glas je s trojko Cedevito Olimpijo popeljal do vodstva 70:67, a Ljubljančani na tem niso gradili. Dvoboj je ostal izenačen, v sklepno četrtino pa je Prometej nesel točko prednosti (78:77). Po trojki Blažiča je slovenska zasedba povedla s 87:83, vendar je bil pred končnico tekme izid znova izenačen. Tri minute pred koncem je bilo 91:91, minuto in pol pred iztekom časa pa 98:98. Toda končnica se ni razpletla po željah Ljubljančanov, bolj zbrani so bili košarkarji Prometeja, odločilno pa so povedli 38 sekund pred koncem, ko je za +5 (103:98) zadel Ronald March.

Ljubljančane naslednja tekma evropskega pokala čaka 9. januarja, ko bodo gostovali pri ekipi Wolves Vilnius.