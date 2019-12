Cedevita Olimpija brez možnosti v Podgorici

Budućnost : Cedevita Olimpija 93:80 (76:63, 54:41, 26:23) Dvorana Morača, gledalcev 4120, sodniki Hordov, Radojković in Hadžić (vsi Hrv).

Budućnost: Cobbs 20 (5:6), Ivanović 17 (2:2), Bamforth 11, Martin 14 (2:2), Ilić 4 (0:1), Kilpatrick 5, Popović 2, Meiers 5 (1:3), D. Nikolić 15 (5:7).

Cedevita Olimpija: Krušlin 6 (1:2), Boatright 15 (4:4), Hopkins 6 (2:2), Murić 9 (4:4), Miller-McIntyre 11 (3:3), Blažič 19 (7:9), Stipanović 6 (0:2), Simonović 6, Zirbes 2.

Krka : Mornar 67:76 (45:62, 25:40, 15:22)

Drugi izidi – Cibona : Igokea 66:91 (53:71, 38:39, 20:17 – Katić, Bundović in Novačić po 10, Rebec 2; Vaughn 24, Gagić 18, Green 14), Mega Bemax : Partizan 77:98 (66:66, 51:49, 27:22 – Simonović 18, Aščerić 16, Atić 11, Mesiček 9, Macura 2; Gordić 22, Veličković 17, Thomas 16); nedelja: Crvena zvezda – FMP (18); ponedeljek: Koper Primorska – Zadar (18).



Vrstni red: Budućnost 9:1, Partizan in Cedevita Olimpija po 7:3, FMP in Koper Primorska po 6:3, Crvena zvezda 5:4, Mornar 5:5, Krka in Cibona po 4:6, Igokea in Mega Bemax po 2:8, Zadar 1:8.

Poraz v Podgorici, tretji na dosedanjih šestih gostovanjih v ligi ABA, je oddaljil košarkarje Cedevite Olimpije od prvega mesta na lestvici. Na njem ostaja Budućnost, ki ima zdaj dve zmagi naskoka pred najbližjim zasledovalcem, v primerjavi z Ljubljančani pa tudi lepo prednost v medsebojnih soočenjih. V dvorani Morača je bila uspešnejša s 93:80, vodila pa je že s 23 točkami razlike. Gladko je svoje delo opravilo tudi drugo črnogorsko moštvo Mornar z zmago v Novem mestu s 76:67.Cedevita Olimpija je bila tokrat daleč od ravni, ki jo je prikazala v prejšnjem kolu proti Crveni zvezdi, predvsem pri igri v obrambi. Če je proti beograjskim evroligašem prejela le 64 točk, jih je Budućnosti omogočila toliko že v 24 minutah. In če bi črnogorski prvak pod vodstvom branilcevinter krilnih centrovinvztrajal vseh 40 minut v enakem ritmu, bi doživela precej višji poraz. Tako pa so se gostitelji pri rezultatu 78:55 v 28. minuti že zadovoljili s svojo predstavo in dovolili& Co., da so ublažili poraz.