Cedevita Olimpija čaka na evropski klic

Jordi Bertomeu je pred tednom dni razglasil konec evropske sezone.









Kot pravi, imajo marsikje podobne težave kot v regionalni ligi ABA.









Kljub dvomom je zavrnil predlog o povečanju evrolige za dve mesti.

Jordi Bertomeu se je letos znašel v velikem precepu.

Ena dobra sezona ni dovolj

moštev iz 13 držav je v minuli sezoni igralo v evropskem pokalu, med njimi tri iz lige ABA.

Kaj naj šele rečejo pri Anadoluju Efesu?

Ljubljana – Vse glasnejše so govorice, da naj bi klubi iz lige ABA v prihodnji sezoni lahko računali na štiri mesta v evropskem pokalu. Partizan že ima zajamčeno vstopnico (tako kot Crvena zvezda za evroligo), preostale tri naj bi pripadle Budućnosti, Cedeviti Olimpiji in Mornarju. V Stožicah so včeraj zagotovili, da še niso prejeli uradne potrditve, vendar optimistično računajo na nov mandat med evropskimi drugoligaši. Odprtih vprašanj je vendarle veliko in predsednik evroligeje poskusil odgovoriti na nekatera.Veliko slabe volje je v minulem letu povzročila že odločitev, da šampion lige ABA nima več rezerviranega mesta v evroligi. Obveljalo je tolmačenje, da bo njen »prvak dobil pravico nastopa med elito stare celine, če ga bo potrdilo vodstvo evrolige«. V pravilniku regionalnega prvenstva prav tako ni več črno na belem zapisano, koliko moštev se bo uvrstilo v evropski pokal. Ali se za tehničnimi finesami skriva zaton območja, ki je sedemkrat dalo prvaka in 26-krat člana najboljše četverice evrolige?»Že dolgo sem si na jasnem, da naše tekmovanje ne more miniti brez zastopnika regije, ki je dala toliko vrhunskih talentov. Gre za nekakšno zibelko košarke. Vsako območje ima svoje značilnosti, regija, ki jo pokriva liga ABA, pa se odlikuje z izjemno strastjo do košarke, zato bo vedno imela mesto v evroligi. Ne bom dovolil, da bi ga izgubila,« je uvodoma pojasnil Bertomeu in se moral strinjati, da besedi prvak in zastopnik nikakor nista enakovredni. Ne nazadnje je tekmovalni naboj v bitki za preboj med evropsko smetano dajal največji smisel ligi ABA.»Podobne težave imamo drugod po Evropi, denimo v Nemčiji. Pogoji za igranje v evroligi so vse strožji, ker želimo imeti tekmovanje na najvišji ravni. To je naravni proces. Nekateri klubi v Španiji, Grčiji in Italiji sami dobro vedo, da ne morejo izpolniti naših zahtev. Ni dovolj, da moštvo dobro igra eno sezono, potrebno kakovost bo doseglo šele s stanovitnostjo in strategijo za dolge proge,« je poudaril predsednik evrolige, ki letos ne bo dobila prvaka.»Odločitev je bila zelo težka, saj je bila minula sezone najboljša v zgodovini evrolige. Vsi smo jo želeli dokončati na igriščih, a smo imeli zvezane roke zaradi različnih omejitev po posameznih državah, še posebej negotove pa so razmere v Rusiji. In če prvenstvo prekineš, ne moreš nikogar razglasiti za prvaka niti mu reči, da je izpadel. Zavrnili smo tudi predlog, da bi v naslednji sezoni razširili evroligo za dve mesti, saj bi imeli preveč težav pri sestavljanju tekmovalnega koledarja,« je ocenil Bertomeu. Jeseni bo torej med elito stare celine igralo istih 18 zasedb kot letos, torej tudi tri moštva, ki so se vanjo uvrstila z enoletnim mandatom: Valencia kot zmagovalka evropskega pokala 2019, Crvena zvezda kot prvak lige ABA in Zenit iz St. Peterburga s posebnim vabilom.»Krivično je reči, da si ne zaslužijo več mesta v evroligi, saj niso krivi za zaplet. Mnogi pravijo, da bi bilo bolj pravično, če bi koga nadomestila Partizan in Virtus Bolgona, ker sta bila najbolj prepričljiva v evropskem pokalu, ki bo odslej dajal po dva evroligaša. Toda tekmovanje je obstalo v četrtfinalu in nihče ne more vedeti, kako bi se kdo odrezal v nadaljevanju končnice. Razumem frustracijo Beograjčanov in Bolonjčanov, saj so odlično igrali do prekinitve sezone, toda kaj naj rečejo pri Anadoluju Efesu, ki je prepričljivo vodil v evroligi? Če bosta Partizan in Virtus vztrajala na dosedanjij poti, bosta nedvomno prišla do nagrade,« je prepričan Bertomeu, ki z rezervo jemlje tudi grožnje iz Aten. Svojeglavi Panathinaikosov predsedniknamreč ne skriva jeze zaradi prekinitve sezone in je napovedal umik iz evrolige.»Ni prvič, da iz Grčije prihajajo takšne besede. Tudi jaz sem slišal govorice, vendar ne tudi uradne izjave o slovesu Panathinaikosa. Če se bo Dimitris odločil za odhod, se bo moral zavedati, da je alternativa veliko slabša,« meni prvi mož evrolige.