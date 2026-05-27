Cedevita Olimpija do naslova triindvajsetič ali Krka prvič po 2013/14?

V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP banka med košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Ekipi igrata na tri zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenjci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov.

Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih petnajst naslovov v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije, sedaj lahko peto sezono v nizu osvoji vse tri domače lovorike. Tako v superpokalu kot v finalu pokala Spar je v tej sezoni premagala prav Novomeščane.

Prav Krka je bila zadnja ekipa, ki je igralcem iz prestolnice vzela domačo lovoriko. V pokalnem tekmovanju leta 2021 jih je izločila v polfinalu ter nato v finalu premagala Šentjur. To je hkrati tudi zadnji naslov Novomeščanov v vseh tekmovanjih.

Cedevita Olimpija se bo potegovala za 23. naslov državnega prvaka in šestega v nizu, Krka pa za sedmega v zgodovini, prvega po 2013/14.

Druga tekma bo v Stožicah v soboto, 30. maja, tretja v dvorani Leona Štuklja 1. junija, morebitni četrta in peta sta na sporedu 3. in 5. junija.