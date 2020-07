Cedevita Olimpija dobila tekmece v evropskem pokalu

Ljubljana – V Barceloni so opravili žreb skupin za košarkarski evropski pokal v tekmovalni sezoni 2020/21. Cedeviti Olimpiji je ples žogic za tekmece v skupini D namenil Promitheas Patras (Grčija), Gran Canario (Španija), Dolomiti Energio Trento (Italija), Frutti Extra Bursaspor (Turčija) in Nanterre 92 (Francija).



Redni del sezone evropskega pokala bo potekal med 30. septembrom in 16. decembrom. Drugi del sezone, v katerega se bo prebilo najboljših 16 moštev iz skupinskega dela, se bo začel 30. decembra in bo trajal do 3. februarja 2021.



Končnica tekmovanja se bo začela 2. marca, najpozneje 10. aprila prihodnje leto pa bomo dobili novega prvaka v evropskem pokalu.