Cedevita Olimpija še vsaj pet let v Evropi

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo vsaj še pet sezon igrali v evropskem pokalu, ki se bo z novo sezono razširil na 32 ekip. Ljubljanski klub je danes sporočil, da je Cedevita Olimpija dobila petletno pogodbo za sodelovanje v tem tekmovanju. Potem ko je vodstvo tekmovanja pred dnevi objavilo, da bo po širitvi (v zadnji sezoni je sodelovalo le 20 klubov) približno 20 klubom ponudilo petletne pogodbe za sodelovanje, so zdaj takšno pogodbo dobili tudi v Ljubljani.

Kot so sporočili iz Stožic, je Cedevita Olimpija eden od 22 klubov, ki so dobili pogodbe za drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Od sezone 2026/27 bo v njem kar 32 ekip. Širitev tekmovanja je odgovor na zanimanje klubov po vsej Evropi, ki so evropskem pokalu prepoznali tekmovanje za zagotavljanje stabilnosti, spodbudo vlaganja in podporo dolgoročnih načrtov sodelujočih klubov, hkrati pa ekipam nudi kakovosten okvir za tekmovanje na najvišji ravni, so širitev obrazložili pri slovenskih prvakih.

Dvaindvajset klubov je prejelo dolgoročne, petletne licence oziroma povabila za nastop, med njimi tudi Cedevita Olimpija. Na seznamu za naslednjo sezono je za zdaj sicer 31 ekip, v vodstvu pa bodo v naslednjih dneh podelili še eno povabilo. Če bo kateri izmed klubov prejel posebno povabilo za nastop v evroligi in s tem sprostil svoje mesto v pokalu, bo to mesto zapolnil eden izmed klubov, ki so oddali zahtevano dokumentacijo.

V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju bodo v sezoni 2026/27 sodelovali Aris Solun, Monaco, Bahcesehir Istanbul, Bertram Tortona, Bešiktaš Istanbul, Budućnost, Cedevita Olimpija, Bourg-en-Bresse, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Jeruzalem, Tenerife, Le Mans, Lietkabelis Panevežys, London Lions, Neptunas Klaipeda, Chemnitz, Paok Solun, Ulm, Frankfurt, Türk Telekom Ankara, Cluj-Napoca, Umana Reyer Benetke, Balkan Botevgrad, Roma, Manresa, Napoli, Riga Zelli, Rostock, Šiauliai, Šlask Vroclav in Tosaš Bursa.

Cedevita Olimpija v evropskem pokalu sodeluje od leta 2019, ko je prišlo do združitve med zagrebško Cedevito in ljubljansko Olimpijo. Zmaji so v tem obdobju trikrat nastopili v četrtfinalu tekmovanja, nazadnje v sezoni 2025/26. V vodstvu tekmovanja so sicer dobili več kot 40 prošenj za sodelovanje. V sezoni 2026/27 sistem tekmovanja predvideva štiri skupine po osem ekip, šestnajst se jih bo uvrstilo v končnico, kjer se bodo nato vse tekme vključno s finalom igrali na dve zmagi.