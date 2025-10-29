Opozorilo Olimpiji: 100 točk lahko dosežejo v spanju

V evropski košarki oktober prinaša prvo obdobje zgoščenega ritma tekem, Cedevita Olimpija jih bo v mesecu dni odigrala devet, ki skupaj z dolgimi potovanji in skrajšano rotacijo zaradi dveh poškodb pod obročem puščajo sledi. A Ljubljančani ob utrujenosti kažejo tudi šampionski karakter, proti Bosni so se izvlekli skozi šivankino uho, danes bodo v Stožicah proti Neptunasu želeli potrditi, da so med najboljšimi v evropskem pokalu.

»Danes noben poraz ne more več biti presenečenje, Bosna je premagala Murcio, ki je ugnala evroligaško Baskonio, Bahčešehir je minuli konec tedna izgubil proti predzadnji ekipi v Turčiji. V tem ritmu tekem si takoj kaznovan,« je Zvezdan Mitrović hitro potegnil črto pod pretekli teden, z igralci ga je preživel v Istanbulu in Sarajevu ter bil polovično uspešen. »V Sarajevu smo bili tri dni in smo se malo 'uležali', seveda smo trenirali, a so imeli igralci veliko časa v hotelu in ni bilo tiste prave energije, začutili so utrujenost. Zato na treningih vedno hodimo po robu in iščemo ravnotežje med regeneracijon in ostrino,« je stanje opisal novi črnogorski selektor.

Iz Sarajeva so potovali celo nedeljo in se v Ljubljano vrnili šele ob devetih zvečer, v ponedeljek zjutraj pa z zavzetostjo na treningu navdušili Mitrovića. »Jasno je, da prihaja do nihanj v igri, veliko igralcev zdaj dobi po 30 minut in več, raje bi opravljal hitrejše menjave, saj tekme igramo vsake tri dni. Normalno je, da kdo potem ni na ravni, ki jo je zmožen, igralci se morajo boriti z višjimi in močnejšimi od sebe,« se odsotnost Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića pod košem Olimpiji vse bolj pozna. Še večje breme nosi Thomas Kennedy, ki se spoznava z zahtevami evropskega pokala: »Ko pridem v bolj kakovostno tekmovanja, me vedno čaka enako spoznanje: vse je hitrejše in močnejše, predvsem pa ekipe igrajo bolj premeteno. Zdaj tekmeci že vedo, kako se pripraviti na nas, a skrivamo še nekaj presenečenj.«

Igra mačke z mišjo

V spremenjenem tekmovalnem sistemu lige ABA je bilo pomembno, da Olimpija iz olimpijske dvorane Zetra odnese celo kožo, kar ji je tudi uspelo. Rok Radović, ki v jadranski ligi že sodi med staroselce, opozarja na ostro konkurenco: »Imamo res močno skupino, kjer na gostovanjih nikomur ne bo lahko, sploh pa v Bosni, ki bo hitro postala ena najtežjih tekem za vsakogar.« Podobno velja tudi za Bahčešehir, ki je Olimpiji zadal edini poraz na evropskem parketu, turška zasedba je polna zvezdnikov. »To je bolj igra mačke z mišjo, imajo sedemkrat višji proračun kot mi, le Malachi Flynn je vreden toliko kot cela naša ekipa. Vsi igralci Bahčešehirja so že igrali v ligi NBA ali v evroligi, pri nas pa niti eden od novincev do letos še ni igral v evropskem pokalu. To pove dovolj o tem, s kakšnim moštvom smo izgubili,« se Mitrović ni pretirano obremenjeval z izidom v Istanbulu.

Dobro, da ne spremlja nogometa

Stožice v novi sezoni ostajajo trdnjava Olimpije. »Nekaj posebnega je v zraku, slišim, da gre vsem Olimpijam dobro, ne le nam,« pravi Kennedy. Dobro, da Kanadčana zanimajo le ledene ploskve, pogled proti zelenici sosednjega nogometnega štadiona razkriva bolj klavrno podobo. A ta danes ob 19.30 ne bo v središču pozornosti, namenjena bo le Neptunasu, pred desetletjem evroligaški zasedbi, ki v tej sezoni v povprečju dosega skoraj 95 točk na tekmo. »Klasična litovska ekipa, vrhunski v napadu, zelo atletski in dobri v skoku. Na zadnji tekmi so dosegli 117 točk brez podaljškov, morali bomo biti zelo previdni, da nam tekma ne uide,« se Mitrović zaveda, da jih šum v komunikaciji lahko drago stane. Ljubljanski igralci bodo imeli dodaten motiv, da pustijo vse na parketu – ta konec tedna bodo v ligi ABA prosti, premor bo prišel kot naročen.