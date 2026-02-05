Suverena zmaga Cedevite Olimpije v Nemčiji

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 17. kroga evropskega pokala (skupina A) v gosteh premagali Hamburg z 88:74 (25:16, 50:32, 68:51).

Hamburg – Cedevita Olimpija 74:88 (16:25, 32:50, 51:68) Dvorana Inselpark, sodniki Radović, Celik, Padros.

Hamburg: Thorpe 6 (2:2), Rich 4 (2:2), Maronka 8 (3:3), Breunig 5 (3:4), Wimberg 6, Daniels 15, Williams 20 (3:3), Turudić 2, Perrin 8 (0:1).

Cedevita Olimpija: Stewart 9 (2:2), Gibson 13 (5:6), Girard 9 (2:2), Radović 3, Nikolić 10, Brajković 10, Blažič 6 (1:2), Cerkvenik 3 (1:2), Hurt 15 (2:2), Škara 6 (2:2), Kennedy 4.

Ljubljančani, ki se borijo za čim boljše izhodišče pred končnico evropskega pokala, so gostovali pri Hamburgu in zanesljivo dosegli 11. zmago proti tekmecu, ki je že izpadel iz igre za nadaljevanje sezone. Z dvema zmagama do konca rednega dela in z nekaj pomoči tekmecev na drugih dvobojih bi lahko ljubljanski zasedbi uspel celo še preboj na prvo ali drugo mesto. Prvi korak je danes naredila z visoko zmago v Hamburgu.

Le nekaj uvodnih minut so bili domači kolikor toliko enakovredni. Že v prvi četrtini so si gostje (Olimpija je prvo tekmo doma dobila s 93:73) kmalu priigrali nekaj več naskoka, še bolj očitna pa je bila razlika v kakovosti v drugi.

Olimpija ni imela težav pri višanju naskoka, imela je dovolj razpoloženih igralcev, tudi nekaj smole Thomasa Kennedyja, ki si je zvil gleženj, je ni ustavila. Ob polčasu je tako imela 18 točk naskoka (50:32).

Podobno je bilo nadaljevanje. Ljubljančani so vzdrževali razliko, le občasno so gostitelji prišli na -15, a nikoli niso bili nevarni za kaj več. Sredi zadnje četrtine so zmaji spet imeli +20 (81-61), a so Hamburgu v zadnjih minutah dovolili, da se malenkost približal. Najbolj razpoložena pri oranžno-zelenih sta bila Matthew Hurt s 15 točkami in šestimi skoki, Umoja Gibson je dodal 13 točk.

V zadnjem krogu rednega dela bo Cedevita Olimpija v torek gostovala v Vroclavu pri Slasku.