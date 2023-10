V Stožicah novo razočaranje za navijače Ljubljančanov

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po petem nastopu in tretjem doma v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Danes so morali priznati premoč litovski ekipi Wolves iz Vilniusa, ki je slavila s 86:78 (22:18, 48:35, 63:56). Ljubljančani ostajajo na dnu razpredelnice skupine A in se bodo očitno tako kot v prejšnji sezoni evropskega pokala borili za častna mesta. Marca letos so tekmovanje končali z izkupičkom treh zmag in petnajstih porazov ter zasedli zadnje mesto v skupini.

Naslednji evropski izziv v Benetkah

V tej sezoni se bo iz vsake desetčlanske skupine v nadaljevanje uvrstilo šest moštev. Predtekmovanje bo trajalo do začetka februarja. Cedevita Olimpija je zadnji dve tekmi igrala doma, v naslednjem krogu 7. novembra pa jo čaka gostovanje v Benetkah.

Shawn Jones v akciji. FOTO: Cedevita Olimpija

Najboljši posamezniki na današnji tekmi v Stožicah pred 2500 gledalci so bili DJ Stewart, Amadou Sow, Karlo Matković in Klemen Prepelič. Cedevita Olimpija: Stewart 13, Armand, Sow 13 (13 skokov), Radović, Glas, Blažič 12, Matković 13 (6 skokov), Prepelič 13 (8 podaj), Jones 10, Ščuka, Klobučar 4, Šaškov.