V Stožicah favorit številka ena za končno zmago

Košarkarje Cedevite Olimpije v torek ob 18.30 v Stožicah čaka ena najpomembnejših tekem dosedanjega dela sezone v EuroCupu. Proti vodilni ekipi skupine A, Hapoelu iz Jeruzalema, bodo Ljubljančani lovili zmago, ki bi pomenila vrnitev na zmagovalne tirnice po porazu v Manresi in hkrati skok na sam vrh lestvice v izjemno izenačeni skupini.

»Hapoel sodi med tri najboljše ekipe v EuroCupu«

Zvezdan Mitrović se dobro zaveda teže naloge. »Hapoel sodi med tri najboljše ekipe v EuroCupu. Je zelo dobro pokrit na vseh položajih in v odlični formi,« je poudaril trener zmajev, ki opozarja, da bo obračun v Stožicah še zahtevnejši kot prvi medsebojni dvoboj v Beogradu. Takrat so Ljubljančani po slabšem prvem polčasu pripravili silovit preobrat in Izraelcem zadali enega redkih porazov v sezoni.

Stavite na svojega favorita v evropskem pokalu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Tudi tokrat bo Cedevita Olimpija nastopila oslabljena, a domača tekma in podpora s tribun sta dodatni motiv. »Vemo, da Hapoel napreduje in da nas čaka težka preizkušnja. Če želimo zmagati, bomo morali odigrati zelo dobro tekmo,« je dodal Joseph Girard III, ki verjame, da lahko zmaji s pravo energijo ponovijo uspeh z uvoda sezone.

Hapoel v Ljubljano prihaja kot eden glavnih favoritov za končno zmago v tekmovanju, z najboljšim napadom EuroCupa in razigranim Jaredom Harperjem. A zmaji računajo na svežino po prepričljivi zmagi v ligi ABA in na spomin, da so Jeruzalemčane že znali spraviti iz ravnotežja. Torkov večer v Stožicah tako obeta trd, tekmovalen dvoboj, v katerem bo vsaka podrobnost lahko odločala o poti proti izločilnim bojem.