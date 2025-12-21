Olimpija se je utrdila na vrhu, po praznično darilo v rdeče-beli Beograd

Košarkarji Cedevite Olimpije kraljujejo v regionalnem tekmovanju, v Beogradu so pri Megi slavili še osmič zapored, tokrat zanesljivo z 90:72, čeprav pot do uspeha ni bila lahka. Vedno neugodno gostovanje je zdesetkana Olimpija preživela, v prihodnjem tednu jo čakata še dva zahtevna izziva.

Termin tekem v času kosila je za igralce nenavaden, košarkarji Mege pa v njem blestijo. Tokrat Cedevita Olimpija iz slačilnice ni prišla zaspano, v prvi četrtini so z vodstvom s 25:16 tlakovali pot do zmage. Beograjčani, visoko minutažo je dobil tudi slovenski reprezentant Urban Kroflič, se niso predali, v tretji četrtini so se vrnili v igro in za nekaj trenutkov celo povedli.

Aleksej Nikolič je bil znova prvi mož Ljubljančanov. FOTO: Aleš Fevžer/liga Aba

Olimpiji so delali preglavice z agilno peterko, ki je v obrambi prevzemala vseh pet položajev, zato so se morali zanašati na igro ena na ena, ki pa z izjemo DJ Stewarta ni najmočnejše orožje Ljubljančanov, odlični Američan pa zaradi bolezni znova ni bil na voljo. V zadnjih desetih minutah so vednarle pretehtali mirni živci igralcev Olimpije, ki so letos tako navajeni zmagovanja, da jih tudi kratka obdobja krize ne vržejo iz tira.

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Aleksej Nikolić s 17 točkami (prosti meti 12:12, trojke 1:7), 13 jih je dosegel Umoja Gibson (met iz igre 4:11, 6 podaj), 12 Thomas Kennedy (met iz igre 6:8, 6 skokov), 11 pa William McNair (met iz igre 4:4). Z osmo zaporedno zmago v ligi ABA so se utrdili na vrhu svoje skupine, edini poraz so doživeli proti Budućnosti.

V prihodnjem tednu jih najprej čaka pokalni derbi z Ilirijo (23.12., 16.00), nato pa prihodnji konec tedna še derbi v Beogradu s Crveno zvezdo (27.12. 20.30). Po vročem začetku sezone v evroligi so se Beograjčani vrnili na realna tla in niso nepremagljiv nasprotnik, zagotovo pa oslabljeni Olimpiji v srbski metropoli ne bo lahko.