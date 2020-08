Cedevita Olimpija iz Nemčije z zmago in porazom

Košarkarji Cedevite Olimpije so kratko pripravljalno turnejo v Nemčiji končali s polovičnim izkupičkom. Potem ko so v četrtek premagali evroligaša Bayern z 82:74, so danes izgubili z ekipo Ratiopharm Ulm. Tako kot današnji tekmec bodo tudi Ljubljančani v prihajajoči sezoni nastopali v evropskem pokalu.



Danes so v prijateljski tekmi z ekipo nekdanjega slovenskega reprezentanta Jake Lakoviča, zdaj stratega tretjeuvrščenega moštva nemškega prvenstva v zadnji sezoni, izgubili z 89:90. Strelci za Cedevito Olimpijo: Radović, Perry 29, Hopkins 10, Duščak 3, Murić 4, Ukić 10, Blažič 11, Brown 8, Hodžić, Dimec 5, Marinković 9.

Golemac: Nismo bili zbrani

Ljubljanska ekipa bo do uradnega začetka nove sezone, obračuna s Koprom Primorsko za slovenski superpokal 17. septembra v Kranju, odigrala še dve prijateljski tekmi. V Stožice v sredo, 2. septembra, prihaja češki Nymburk, član katerega je tudi nekdanji košarkar ljubljanskega moštva Luka Rupnik. Teden dni pozneje bodo v Ljubljani gostovali še košarkarji münchenskega Bayerna.



»Na drugi tekmi v treh dneh nismo bili popolnoma zbrani, ni bilo take zavzetosti v naši igri, kot bi si jo želeli videti. Pozitivno je, da gre za pripravljalno tekmo in smo tudi iz tega poraza lahko dobili nekatere dobre in slabe zaključke. Zagotovo nam je ta tekma pomagala, tako kot tista proti Bayernu. Pokazala je, kje smo, kaj moramo popraviti, in s čim moramo nadaljevati,« je nemški nastop ocenil trener Jurica Golemac.